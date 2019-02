Protams, ir materiāli, kuru saturs ir pietiekoši skaidrs tāpat – mēs redzam drošības iestāžu darbiniekus četrdesmito gadu beigās, kas apbalvoti ar augstiem ordeņiem "za vipolņenije speczadanij praviteļstva" – "par īpašo uzdevumu izpildi" – un tur ir skaidrs, ka runa ir par deportācijām.

Jūs ieskicējāt drošības iestāžu un kompartijas ciešo saikni, bet, ja neskaita to, ka cilvēkam bija jābūt uzticamam no partijas viedokļa, no kurienes vispār šie drošības iestāžu darbinieki tika rekrutēti?

Tad man atkal jāatgriežas pie nomenklatūras lietām. Mēs redzam: ir cilvēks augstā amatā, piemēram, PSRS ministra, ministra vietnieka līmenī. Un mēs arī redzam, ka, teiksim, 1918. – 1921. gadā viņš strādājis Krievijā, "čekā". Tieši tāds, piemēram, bija LPSR padomju saimniecību (sovhozu) lietu ministrs piecdesmito gadu sākumā Duncis, kurš savā autobiogrāfijā tā arī norāda, ka 1918. gadā Krievijā piedalījies zemnieku dumpja apspiešanā.

Tēlaini izsakoties, tā bija "vecā gvarde". Un, patīk mums tas vai nepatīk, bet arī pēc lielajām Staļina sarīkotajām "tīrīšanām" 1937.-1938. gadā PSRS bija palikuši pietiekoši daudzi latviešu izcelsmes čekisti.

Cits kadru avots – skatāmies uz 1940. gadu, kad okupācijas vara saskārās ar kadru trūkumu, ko nevarēja apmierināt ar no PSRS atsūtītajiem latviešu izcelsmes čekistiem. Tātad otrs avots – kompartijas pagrīdes darbinieki Latvijā, kurus izlaida no cietumiem, un, starp citu, lielāko daļu izlaida vēl pirms okupācijas.

Piemēram, bija lielā amnestija 1939. gada 15. maijā par godu Ulmaņa "vienotās Latvijas" piektajai gadadienai. Šo daļu PSRS uzskatīja par ļoti motivētu... Ja runājam par 1940.-1941. gadu, tad trešais avots bija tie PSRS valsts drošības iestāžu darbinieki, kuri nebija latviešu izcelsmes, bet kuri ierādās Latvijā kā PSRS armijas tā saukto speciālo daļu, kas nodarbojās ar karavīru politisko uzraudzību, darbinieki.

Šajā sākumposmā rekrutēšanas modelis no šodienas cilvēka viedokļa vēl ir labi saprotams – pārliecināti vietējie komunisti, tāpat cilvēki, kas ieradās no PSRS. Bet vēlākajos gados?

1944. gads, padomju varas "atgriešanās" Latvijā, kad bija nepieciešams kadru papildinājums. Kadrus meklēja, piemēram, 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijā, jo šos cilvēkus uzskatīja par jau pārbaudītiem.