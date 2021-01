Mājsēdes kontroles laikā naktī uz svētdienu pieķerti daudzi dzērājšoferi

Mājsēdes kontroles laikā no sestdienas uz svētdienu, 24. janvāri, no pulksten 22.00 līdz 05.00 Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju, Valsts robežsardzi un Zemessardzi kopumā pārbaudījusi 4996 personas.

Saskaņā ar Valsts policijas sniegto informāciju lielākoties iedzīvotāji uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ un 3783 gadījumos bija aizpildījuši pašapliecinājumus.

Taču tika konstatēti arī pārkāpumi. 561 gadījumā personām tika doti preventīvie norādījumi, nepiemērojot sodu. Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu uzsākti 418 administratīvā pārkāpuma procesi. Tāpat sagatavots 101 ziņojums administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai iecirknī.

Pagājušajā naktī pārvietošanās ierobežojuma laikā aizturēti daudzi autovadītāji, kuri ne vien ārpus mājas atradās bez attaisnojoša iemesla un aizpildīta pašapliecinājuma, bet arī brauca alkohola reibumā.

Nīcā pulksten 02.45 policisti patrulēšanas laikā apturēja automašīnu "Citroen", kurā atradās šoferis un divi pasažieri. Brīdī, kad policisti devās pie spēkrata, autovadītājs nesekmīgi centās pārsēsties uz aizmugurējo sēdekli. Pārbaudot šofera identitāti, tika noskaidrots, ka viņš nav ieguvis autovadītāja tiesības. Turklāt, pārbaudot alkohola koncentrāciju izelpā, atklājās, ka automašīnas vadītājs atrodas vairāk nekā 2,5 promiļu stiprā alkohola reibumā. Vīrietis tika aizturēts un pret viņu uzsākts kriminālprocess par braukšanu reibumā un bez tiesībām. Autovadītājs pret policistiem izturējies necienīgi un nav izteicis nožēlu, ka bez attaisnojoša iemesla braucis mājsēdes laikā. Par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu šoferim piemērots 1000 eiro naudas sods, bet pasažieriem – katram pa 500 eiro.

Jūrmalā kāds automašīnas "Volvo" vadītājs, būdams alkohola reibumā, izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, uzbraucot šķērslim. Pēc notikušā vadītājs apgūlās automašīnas salonā, aizklāja seju un sākotnēji nereaģēja uz policijas darbinieku vairākkārtējiem aicinājumiem atvērt automašīnas durvis. Vīrieša izelpā konstatētas aptuveni 2,4 promiles. Viņam likumā noteiktā kārtībā nāksies atbildēt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām un par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu. Ņemot vērā, ka vīrietis pārvietošanās aizlieguma laikā brauca bez attaisnojoša iemesla un aizpildīta pašapliecinājuma, viņam piemērots arī 500 eiro naudas sods par mājsēdes pārkāpšanu.

Tāpat naktī uz svētdienu, 24. janvāri, dzērājšoferi aizturēti arī Rīgā, Tukumā, Saldū, Rēzeknē, Jēkabpilī un citviet.

Savukārt Salaspilī kāds vīrietis pārkāpis ārkārtējā situācijā noteikto pārvietošanās ierobežojumu jau otro nakti pēc kārtas. Pirmajā reizē policisti viņam bija piemērojuši minimālo sodu 10 eiro apmērā. Taču 23. janvārī pulksten 22.48 policisti šo iedzīvotāju jau atkal pamanīja staigājam pa Salaspili alkohola reibumā. Pēc likumsargu jautājumiem par pārvietošanās iemeslu un lūguma uzrādīt pašapliecinājumu, vīrietis kļuvis agresīvs – centās iesist policijas darbiniekiem, lamājās un sacīja, ka uz viņu likumi neattiecoties. Šoreiz vīrietim par mājsēdes neievērošanu piemērots maksimālais sods – 2000 eiro. Tāpat pret viņu uzsākts administratīvais process par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.

Valsts policija atgādina, ka, lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar Covid-19, līdz 7. februārim nedēļas nogalēs (naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, laikā no plkst.22.00 līdz plkst.5.00) ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.