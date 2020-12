Aizkustinošā video klipā sabiedrībā pazīstami cilvēki dalās ar savu pieredzi par maratona distances noskriešanu, lai pievērstu uzmanību "mūžīgajiem maratonistiem" – cilvēkiem, kuru ģimenēs ir ilgstoši aprūpējams tuvinieks. Video rullītis tapis atbalsta projekta "Stiprini stipros" ietvaros, ko jau trešo gadu organizē DELFI sadarbībā ar "Ziedot.lv", šogad aicinot ziedot aprūpētāju apmaksai. Video formātā ar savām pārdomām par grūtāko maratona posmu, nepieciešamo spēku un atvieglojumu, sasniedzot finišu, dalās veselības, sporta un vieglatlētikas trenere Zanda Zariņa-Rešetina, hokejkluba Rīgas "Dinamo" tehniskais direktors un raidījuma "Superbingo" vadītājs Armands Simsons, kultūrtelpas "Hanzas Perons" vadītāja Ieva Irbina un TV raidījumu vadītājs Gustavs Terzens.

Zanda Zariņa-Rešetina, kura noskrējusi vienu maratonu, atklāj, ka skrienot emocionāli smagākais brīdis bijis redzot to, cik grūti ir citiem. Par mentālajiem izaicinājumiem runā arī Ieva Irbina: "Cik ilgi viens cilvēks var skriet! Finišs ir kā atvieglojums, ka visi mēneši, kad esi gatavojies, tagad beigsies, jo neviens no mums nevar skriet bezgalīgi." Kad skrējējiem uzdeva jautājumu "Bet ja finiša nebūtu?", Armands Simsons pēc garas pauzes atzīst ka nespēj to pat iztēloties un norāda, ka viņš ne tuvu nav stiprs, salīdzinot ar ģimenēm, kuru maratons ir nebeidzams.

Video idejas autori un īstenotāji ir reklāmas aģentūra "VUCA", un tās radošais direktors Oskars Klauze atklāj – "Mēs izvēlējāmies visiem pazīstamu "stipro cilvēku" tēlu – maratonistus. Viņi zina, ko nozīmē izsmelt sevi tukšu un joprojām nebūt ne tuvu finišam. Viņi pazīst mentālo spēku izsīkumu un fizisku salūšanu. Zanda, Ieva, Armands un Gustavs kopā noskrējuši vairāk nekā 10 maratonus, iepazīstot arī izstāšanās rūgtumu, tādēļ uzrunājām viņus kļūt par akcijas "Stiprini stipros" vēstnešiem. Šajā video viņus iepazīstam kā brīnišķīgus un iejūtīgus cilvēkus, kuri piekrīt tam, ka arī paši stiprākie salūzīs bez atelpas un citu atbalsta." Arī "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta uzsver, ka "situācija, kad tuviniekiem vienmēr ir jābūt mājās un jāveic slimnieka aprūpe katru dienu, ir smaga gan emocionāli, gan fiziski. Tas ir kā maratons, kuram neredzi finišu."

Ikviens no mums var nonākt situācijā, kurā negaidīta trauma, slimība vai vecuma nespēks ierobežo mūsu fizisko un garīgo brīvību, padarot mūs atkarīgus no līdzcilvēkiem – aprūpētājiem. Visbiežāk aprūpētāja lomu uzņemas ģimenes locekļi, kuri tajā brīdī uzsāk maratonu, ko mēra gados. Maratonu, kurā doma par finišu liekas vēl sāpīgāka nekā smagais ikdienas solis, ko prasa aprūpētāja darbs. Desmitiem tūkstošu cilvēku diendienā bez atpūtas un atelpas visā Latvijā veic šo nozīmīgo, bet citu bieži nepamanīto un nenovērtēto darbu. Katrs atsevišķi un visi kopā viņi ir milzīgs spēks, taču visas spēku rezerves reiz izsīkst un arī visstiprākajiem ir nepieciešams atbalsts.

Aicinām ziedot aprūpētāju apmaksai, kas kaut nedaudz atvieglotu "nebeidzamo maratonu" un ļautu atvilkt elpu. Šogad ziedojumu vākšana turpinās līdz 27. decembrim, ziedot var šeit.