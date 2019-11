Mātes un bērna nāve mājdzemdībās: tiesās vairākus draudzes locekļus

Saistībā ar mātes un bērna nāvi mājdzemdībās Jelgavā tiesas priekšā jāstājas vairākiem Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes locekļiem, tai skaitā mirušās sievietes vīram un tēvam, kā arī draudzes garīgā līdera sievai, vēsta laikraksts "Latvijas Avīze".

Laikraksts vēsta, ka 21 gadus vecajai sievietei 14. maijā sākās dzemdības. Viņas 25 gadus vecais vīrs Renārs, 51 gadus vecais tēvs Valdis Simsons un 40 gadus vecā reliģiskās draudzes garīgā līdera sieva Solvita Dāvida nolēmuši dzemdības pieņemt paši. Nevienam no viņiem nav medicīniskas izglītības.

Dzemdības bijušas smagas, sieviete ik pa laikam bijusi bezsamaņā, bijuši krampji. Bērns piedzimis nosmacis, bet māte nākamajā dienā gārgusi, vēmusi zaļas gļotas un vēlāk nomirusi no vissmagākās grūtniecības toksikozes formas - eklampsijas. Dzemdību laikā sievietei vīrieši turējuši sievietei kājas, mutē viņai likta karote. Nākamajā dienā sievietei dots vien padzerties ūdeni, tādi fakti izskanējuši pagājušajā nedēļā prokurores Zinaīdas Egles apsūdzībā Zemgales rajona tiesā.

Lietā minētās trīs personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma 137. un 141.panta 2.daļas jeb par neatļautu ārstniecību un atstāšanu bez palīdzības, par ko draud cietumsods līdz astoņiem gadiem.

"Latvijas Avīzei" zināms, ka mirušās sievietes vīrs un tēvs atrodas pirmstiesas apcietinājumā un uz tiesu tika konvojēti, bet Dāvida ir uz brīvām kājām. Apsūdzētā sieviete savu vainu neatzina, vīrieši atzina daļēji - klāt esot bijuši, darbības veikuši, bet neatļauta ārstniecība neesot bijusi.

Šajā tiesas procesā cietušo personu nav un neviens nekādu kompensāciju nepieprasa. Sēdes noliktas vairākus mēnešus uz priekšu, plānots nopratināt daudzus lieciniekus, tajā skaitā arī Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes garīgais līderis, apsūdzētās sievietes vīrs Jānis Dāvids.

Kā vēstīja "Latvijas Avīze", spriežot pēc avotu stāstītā un atsevišķām publikācijām, Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes locekļi tiek aicināti uz aklu paklausību draudzes līderim, norobežošanos no laicīgās dzīves, mantas neieredzēšanu, atteikšanos no grāmatām, piemiņas lietām, relikvijām, žurnāliem, interneta ziņām, video, kavēšanās atmiņās, attiecību uzturēšanas ar cilvēkiem ārpus draudzes. Slikti esot arī izmantot pasaules gudrības.

Mirušās sievietes vīra māsa tiesā stāstījusi, ka agrāk draudzes locekļiem ārstu apmeklējumi nav bijuši aizliegti. "Taču, kad par draudzes garīgo līderi kļuva Jānis Dāvids, viņš sāka liegt apmeklēt ārstus - to uzskatīja par vājas ticības pazīmi, iešanu pret Dieva gribu. Ja cilvēks saslima, par viņu lūdzās, pielietoja tautas medicīnu," liecinājusi apsūdzētā Renāra māsa.

Pēc viņas stāstītā, draudzes statūtos neesot rakstīts, ka jāizvairās no ārstiem, tikai maksimāli jāpaļaujoties uz ticību. Taču aizliegums parādoties sarunās un ieteikumos. "Tas ir tāds milzīgs psiholoģisks spiediens - to es tikai tagad saprotu, kad esmu no draudzes aizgājusi. Ja es kaut ko gribēju, man vajadzēja prasīt atļauju tētim, savukārt viņš prasīja atļauju draudzes vadībai. Lemt pašai nozīmēja miesas prāta piepildīšanu. Viss bija jāizlūdzas. Visas likstas ar veselību piedēvēja ticības vājumam," sacījusi lieciniece, paužot pārliecību, ka viņas brālis nemeklēja ārstu palīdzību, jo baidījās, ka draudze liks atteikties no tuviniekiem un Dievs sodīs.

Viņa arī apgalvojusi, ka pēdējos gados daudziem draudzes cilvēkiem likts pārdot savas mājas un pārcelties uz dzīvošanu vairākām ģimenēm kopā. To laikrakstam norādījusi arī otra apsūdzētā - Simsona - māsa, kura apgalvojusi, ka draudzes garīgais līderis liekot sevi dēvēt par Svēto garu, kam ik pa laikam nāk apskaidrības, kam jāpakļaujas, piemēram, kādi īpašumi jāpārdod, kam ar ko jāprecas vai jāšķiras. "Pēdējā laikā Dāvids īpaši pievērsās laicīgai mantai un īpašumiem, tos lika pārdot, bet cilvēkiem apvienoties dzīvošanai kopīgās mājās, kas ir vairākās vietās Latvijā un arī tika celtas no jauna," viņa stāstījusi.

Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze ir Latvijā oficiāli reģistrēta. Pēc 2018.gada draudzes pārskata secināms, ka tajā ir 132 pilngadīgi un 45 nepilngadīgi locekļi. Nekādi "negatīvi signāli" oficiālajās valsts iestādēs neesot saņemti. Draudzei nav mācītāja, bet ir svētais gans - garīgais līderis.

Valsts policijā esot informēta par šo draudzi, tomēr šobrīd plašāk nekomentē tās rīcībā esošo informāciju.