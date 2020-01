Mediju ētikas padome izskata trīs sūdzības par nepatiesas informācijas publicēšanu

Latvijas Mediju ētikas padome šī gada janvāra sēdē izskatīja trīs sūdzības, kurās galvenokārt tiek norādīts uz iespējamu mediju ētikas normu pārkāpumu, kas nosaka, ka mediju materiālos nav pieļaujama un ir novēršama nepatiesas, sagrozītas vai maldinošā formā pasniegtas informācijas publicēšana, portālu "Delfi" informēja padomē.

Iepriekšējā Latvijas Mediju ētikas padomes sēdē tika uzsākta sūdzības izskatīšana saistībā ar interneta portālā "La.lv" atspoguļoto divu autovadītāju nesaprašanos uz autoceļa, kas rezultējās fiziskā konfliktā, vienai no pusēm nodarot miesas bojājumus. Iesniedzējs, vēršoties padomē, iebildis pret portāla žurnālista sagatavotajā rakstā pausto informāciju, norādot, ka tajā ir iekļauti privātpersonas dati. Sūdzības iesniedzējs norādīja, ka žurnālists nav rīkojies ētiski un ir pārkāpis gan biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" Ētikas kodeksu, gan Fizisko personu datu aizsardzības likumu, gan Vispārējā datu aizsardzības regulā noteikto.

Iepriekš Latvijas Mediju ētikas padome nolēma lūgt iesniedzēju detalizētāk norādīt uz iespējamiem biedrības Ētikas kodeksa punktu pārkāpumiem, minot konkrētus faktus, kuri, iesniedzējaprāt, neatbilst patiesībai un ir sagrozīti. Saņemtajā ziņu portāla "La.lv" skaidrojumā norādīts, ka raksts ir balstīts uz tiesā izskatīto krimināllietu un fakti izriet no tiesas lēmuma, tāpēc Latvijas Mediju ētikas padome nesaskatīja naida kurinošus, uz vardarbību aicinošus, vai kādā citā veidā likumu pārkāpjošus komentārus, un vērš uzmanību uz to, ka, ja kāds no komentāriem ir aizskarošs, sūdzības iesniedzējam ir tiesības vērsties pie attiecīgā medija ar sūdzību par konkrēto komentāru un lūgt to izņemt.

Izvērtējot iesniegto sūdzību, un ņemot vērā iesaistīto pušu pausto paskaidrojumu, Latvijas Mediju ētikas padome nolēma, ka konkrētajā gadījumā Biedrības Ētikas kodeksa pārkāpums nav saskatāms.

Tāpat Latvijas Mediju ētikas padome saņēmusi sūdzību par SIA "All Media Latvia" TV3 raidījuma "Nekā Personīga" sižetu, kurā norādīts, ka sižetā tika publiski izplatīta nepatiesa informācija. Sižeta laikā sūdzības iesniedzējs ticis nosaukts par politiskās partijas biedru, tādā viedā pārkāpjot biedrības Ētikas kodeksa 4.1.punktu, kurš nosaka, ka nav pieļaujama un ir novēršama nepatiesas informācijas paušana.

Sūdzības iesniedzējs paudis, ka nav un nekad nav bijis partijas biedru sarakstā. "All Media Latvia" un raidījuma producents SIA "RED DOT MEDIA" ir atzinuši pieļauto kļūdu, labojot to tuvākajā "Nekā Personīga" raidījumā.

Lai gan šajā gadījumā tika pieļauts Ētikas kodeksa pārkāpums, medijs rīkojās atbilstoši Ētikas kodeksa punktam, kurā noteikts, ka faktoloģiskas kļūdas gadījumā plašsaziņas medijam ir pienākums pēc iespējas ātrāk publicēt kļūdas labojumu. Ētikas padome atzinīgi novērtē pieļautās kļūdas atzīšanu, tādā veidā veicinot ētiskas mediju prakses attīstību un kļūdas labošanu kā atbildīgu medija rīcības praksi. Latvijas Mediju ētikas padome aicina sniegt atvainošanos nepatiesu ziņu izplatīšanu gadījumā, tādējādi sekmējot ētiskas mediju prakses attīstību.

Latvijas Mediju ētikas padome saņēmusi arī sūdzības par diviem rakstiem, kuri publicēti Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica interneta vietnē. Viens raksts publicēts ar nosaukumu "Kā NA biedri draudzējas ar Ukrainas galēji labējiem" un otrs - "Kādēļ mēs par to rakstījām".

Iesniegtajā sūdzībā norādīts, ka publicētajos rakstos ir pārkāpti vairāki biedrības Ētikas kodeksa punkti, uzsverot, ka netiek ievēroti godprātības, informācijas daudzveidības, faktu un viedokļu nošķīruma principi.

"Re:Baltica" savā skaidrojumā norādīja, ka pirms publikācijas sūdzības iesniedzējam bijusi iespēja iepazīties ar sagatavoto materiālu un tika veikti labojumi, ņemot vērā faktoloģiskas neprecizitātes. Izvērtējot iesniegto sūdzību - Latvijas Mediju ētikas padome nekonstatēja sūdzībā norādītos Ētikas kodeksa pārkāpumus.

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome" dibināta 2018. gadā, apvienojoties kopumā piecpadsmit mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem. Šobrīd biedrībā ir divdesmit trīs biedri, kuri pārstāv visu formu un žanru medijus, mediju asociācijas un organizācijas, kas darbojas mediju jomas pētniecībā. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir Jānis Lielpēteris. Sūdzības Mediju ētikas padome izskata deviņu cilvēku sastāvā.