Mediķi nomierina: brigādes aizsardzības tērpos ģērbjas tikai piesardzības dēļ

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) trešdien, 26. februārī, saņēmis pastiprinātu interesi par ielās redzētiem mediķiem aizsargtērpos. Tāpat arī soctīklos un "Whatsapp" sarakstēs izplatījušies attēli, kuros redzami mediķi minētajos tērpos.

"Iedzīvotāji jautā – vai tiešām ir tik nopietni? Nomierinām! Latvijā līdz šim nav reģistrēts neviens jaunā koronavīrusa "Covid-19" gadījums," atgādina NMPD pārstāvji.

"Tomēr, ievērojot piesardzības pasākumus, situācijās, kad pie mums vēršas pacients ar gripai līdzīgiem simptomiem un pēdējo 14 dienu laikā ir atgriezies no Ķīnas, Dienvidkorejas, Itālijas Lombardijas un Veneto reģiona vai Irānas, mūsu rīcība ir sekojoša: brigāde izsaukumā ierodas individuālajos aizsardzības līdzekļos, kā to iesaka Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas. Tie ir preventīvie pasākumi mūsu kopējai veselības aizsardzībai, ja gadījumā slimnīcā veiktās analīzes apstiprinātu saslimšanu ar "Covid-19". Šādus pacientus nogādājam uz Latvijas infektoloģijas centru, kur veic analīzes un 6 stundu laikā var noteikt, vai pacients ir vai nav inficējies ar jauno koronavīrusu," skaidro mediķi.

Pirmdien šādi NMPD šādi pārvedis četrus pacientus, otrdien – deviņus. Visiem rezultāts negatīvs.

Sekot līdzi savai pašsajūtai, bieži mazgāt rokas un ieturēt distanci no cilvēkiem ar saslimšanas pazīmēm – tie ir vieni no galvenajiem rīcības punktiem, kas jādara, ja persona ir atgriezusies no koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" skartajiem reģioniem.



Jau ziņots, ka ar jauno koronavīrusu, kas pirmo reizi tika konstatēts pagājušā gada decembrī Ķīnā, visā pasaulē inficējušies jau vairāk nekā 80 000 cilvēku. Kontinentālajā Ķīnā reģistrēti 78 064 inficēšanās gadījumi, tostarp 2715 nāves gadījumi, lielākoties Hubei provincē.

Dienvidkorejā - 1146 inficēšanās gadījumi, 11 nāves gadījumi. Japānā - 861 inficēšanās gadījums, tostarp 691 gadījums reģistrēts uz Jokohamā noenkurotā kruīza kuģa. Reģistrēti pieci nāves gadījumi.

Savukārt Eiropā vislielākais inficēšanās gadījumu skaits ir Itālijā - 323. Itālijā konstatēti arī 11 nāves gadījumi.

Jau vēstīts, ka Veselības ministrija (VM) no 24. februāra par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi noteikusi Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, kā arī Itālijas Lombardijas un Veneto apgabalus.

Speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību uz minētajām koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, kā arī ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus un sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem.