Mediķi slimnīcā nogādā divus ūdenī pārsalušus makšķerniekus

Aizvadītajā diennaktī divi vīrieši makšķerējot izkrituši no laivas un nogādāti slimnīcā, kur viņiem konstatēta ķermeņa atdzišana, pastāstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Elīna Jurēvica.

Negadījums noticis Vidzemes reģionā un vīrieši no laivas izkrituši brīdī, kad viens no viņiem to sasvēris. Makšķerniekiem pašu spēkiem izdevās nokļūt krastā, taču pēc palīdzības sniegšanas abi cietušie nogādāti slimnīcā ar konstatētu ķermeņa atdzišanu.

Palīdzību mediķi vakar snieguši arī diviem maziem bērniem, kuri guvuši termiskus apdegumus. Rīgas reģionā nepilnus divus gadus vecs bērns uzrāvis sev virsū tējas krūzi, kā rezultātā guvis termiskus sejas, kājas un krūškurvja apdegumus.

Kurzemes reģionā cieta sešus mēnešus vecs zēns, kurš, atrodoties klēpī pieaugušajiem, uzrāva sev virsū karstas kafijas krūzi. Mediķi uzsver, ka šajā gadījumā vecāki rīkojušies pareizi un apdeguma vietas dzesējuši ar vēsu tekošu ūdeni. Bērns nogādāts slimnīcā ar termiskiem apdegumiem.

Tāpat palīdzība vakar bijusi nepieciešama 54 gadus vecais sievietei Rīgā, kura, veicot remontdarbus, krita no vairāku metru augstuma. Ar krūškurvja, iegurņa un kājas traumām cietusī nogādāta slimnīcā.

Kopumā mediķi aizvadītajā diennaktī saņēmuši 925 izsaukumus, no kuriem 193 bija saistīti ar traumām.