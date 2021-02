'Meklēju līdzbraucēju.' Vienā auto cilvēki no dažādām mājsaimniecībām braukt nedrīkst

Sociālā medija "Facebook" lietotāju aktivitāte tā saucamajās līdzbraucēju grupās joprojām manāma, lai gan valstī noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi liedz privātajā auto pulcēties dažādu mājsaimniecību pārstāvjiem, ja vien tas nav atsevišķu izņēmumu dēļ. Valsts policijas (VP) pārstāve Līna Kaļķe portālam "Delfi" norādīja, ka policija šādus pārkāpumus izskata individuāli, taču, piemēram, par līdzbraucēju grupām sociālajos medijos iedzīvotāji var ziņot VP.

"Protams, pastāv arī zināmi ierobežojumi privātā transporta izmantošanā. No vienas puses vienas mājsaimniecības cilvēki var braukt darba darīšanās, bet nebūtu un nav pieļaujams, ka dažādas mājsaimniecības, kas nav saistītas, piemēram, ar darba pienākumiem izmantotu šo transporta līdzekli," 11. februāra vakarā valdības preses konferencē teica iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (PCL/KPV LV).

Kad braukšana vienā auto cilvēkiem no vairākām mājsaimniecībām ir pieļaujama? "Policija ir saprotoša, ja ir patiešām pamatots iemesls atrasties vienā automašīnā personām no vairākām mājsaimniecībām. Šāds iemesls var būt, piemēram, ārsta apmeklējums vai darba kolēģa nogādāšana darbā vai no tā. Braucot kopā personām no vairākām mājsaimniecībām, ir obligāti jālieto sejas maskas," portālam "Delfi" vēstīja Kaļķe.

Attiecībā uz to, kā policija pārbauda, vai vienā auto brauc personas no dažādām mājsaimniecībām, Kaļķe norādīja, "ja policija redz, ka ir vairākas personas automašīnā, tad viņi to var apturēt un pārbaudīt, kas ir šīs personas". Tiesa, šīs nav masveida pārbaudes, kādas VP parasti rīko svētku laikā.

Policija var piemērot arī sodus, ja konstatē, ka vienā auto brauc cilvēki no vairākām mājsaimniecībām, taču atsevišķu statistiku par šādu pārkāpumu skaitu neizdala.

Kopumā no 2020. gada 9. novembra līdz šāgada 11. februārim VP par epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu ārkārtējās situācijas laikā reģistrēti 17375 administratīvā pārkāpuma procesi.

Savukārt Slimības profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja portālam "Delfi" teica, ka no epidemioloģiskās puses braukšana vienā auto cilvēkiem no dažādām mājsaimniecībām ir bīstama. "Te jāsaprot, ka sasaucas visi riski kopā – divu metru distancēšanos nevar ievērot, brauciena laiks noteikti būs ilgāks par 15 minūtēm. Ja kopā braukšana ir 15 minūtes, tad var arī ar kājām iet, un riski atkrīt. Tad vēl ir pavada ilgu laiku telpā, kurā nav ventilācijas. Te gan pats šoferis pakļauj sevi riskam, gan arī tie līdzbraucēji," paskaidroja Arāja.

Gadījumā, ja ir nepieciešamība braukt vienā auto cilvēkiem no dažādām mājsaimniecībām, SPKC pārstāve atgādina, ka nepieciešams lietot sejas un deguna aizsargmasku, kā arī dezinficēt rokas.