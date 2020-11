Naktī Jūrmalā dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks pagrabā

Aizvadītajā naktī Jūrmalā dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks kādas divstāvu mājas pagrabā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Agrita Vītola.

Izsaukums uz šo ugunsgrēku tika saņemts sestdien pulksten 23.06. Ierodoties notikuma vietā, VUGD darbinieki konstatēja, ka divstāvu mājas pagrabā deg sadzīves mantas un tehnika 30 kvadrātmetru platībā. Pulksten 1.59 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt Rīgā sestdien pulksten 18.11 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz deviņstāvu mājas dzīvokli, kur uz plīts dega ēdiens. Bija nostrādājis dūmu detektors. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks. Ugunsdzēsēji izvēdināja telpas, atjaunoja detektora darbību un jau pulksten 18.30 varēja doties prom.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēmis 47 izsaukumus - dzēsti 12 ugunsgrēki, veikti 26 glābšanas darbi, bet deviņi izsaukumi izrādījušies maldinoši. Ugunsgrēkos viens cilvēks izglābts, bet viens gājis bojā.

Ziņots, ka ugunsgrēks ar bojāgājušo sestdien no rīta izcēlās Cesvaines novadā, kur aizdegās vienstāva koka dzīvojamā māja ar izbūvētu mansardu. No ēkas tika evakuēti kopumā deviņi cilvēki, savukārt no degošā dzīvokļa tika iznests viens cilvēks, kuram mediķi konstatēja nāvi. Degšanas platība bija aptuveni 60 kvadrātmetri.