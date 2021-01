Naktī uz sestdienu mājsēdes kontroles laikā pārbaudītas 6565 personas

Mājsēdes kontroles laikā naktī uz sestdienu, 23. janvāri, no pulksten 22.00 līdz 05.00 Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju, Valsts robežsardzi un Zemessardzi pārbaudījusi 6565 personas.

Saskaņā ar Valsts policijas sniegto informāciju lielākā daļa pārbaudīto iedzīvotāju godprātīgi ievēroja epidemioloģiskās prasības un uz ielas atradās attaisnojušu iemeslu dēļ.

5021 gadījumā personas bija aizpildījušas pašapliecinājumus. Taču konstatēti arī pārkāpumi. 801 gadījumā iedzīvotājiem tika doti preventīvie norādījumi, nepiemērojot sodu. 591 gadījumā tika uzsākti administratīvie procesi par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu neievērošanu. Tāpat sagatavoti 209 ziņojumi administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai iecirknī.

Atsevišķos gadījumos policisti saskārušies ar pārbaudāmo personu agresivitāti. Ap pulksten vieniem naktī Liepājā kādas daudzdzīvokļu mājas pagalmā tika pamanīts vīrietis. Likumsargi centās noskaidrot vīrieša identitāti un pastaigas iemeslu, taču viņš neatbildēja uz jautājumiem un izturējās neadekvāti un agresīvi, turklāt mēģināja uzrīdīt policistiem lielu suni. Policisti vīrieti aizturēja un novērsa apdraudējumu. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 269. panta pirmās daļas – par uzbrukumu varas pārstāvim sakarā ar tās likumisku dienesta darbību. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Savukārt Smiltenē kāds vīrietis pagājušajā naktī pārvietošanās aizlieguma laikā uz ielas bez attaisnojoša iemesla apturēts pat divreiz. Pirmo reizi ap pulksten 23.00 šo vīrieti pamanīja pašvaldības policisti, un, ņemot vērā, ka viņam nebija aizpildīts pašapliecinājums un nebija attaisnojoša iemesla, lai atrastos ārpus mājas, pašvaldības policija viņam piemēroja naudas sodu. Taču pēc pāris stundām šo personu uz ielas atkārtoti pamanīja Valsts policijas likumsargi. Vīrieša uzvedība liecinājusi, ka viņš atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē, turklāt viņš izturējies agresīvi. Policisti uzsāka administratīvā procesa noformēšanu par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu, taču vīrietis traucēja policijas darbiniekiem to darīt, kā arī nereaģēja uz likumsargu vairākkārtēju prasību palikt notikuma vietā, bet devās prom. Likumsargi šo personu aizturēja un nogādāja policijas iecirknī. Saistībā ar notikušo uzsākts administratīvais process gan par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu, gan par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.

Jūrmalā, Dubultu prospektā, pulksten 23.15 aizturēts kāds automašīnas "Mercedes-Benz" vadītājs, kurš pie automašīnas stūres atradās 1,35 promiļu stiprā alkohola reibumā. Vīrietis policistiem apgalvoja, ka devies uzpildīt degvielu un aizmirsis aizpildīt pašapliecinājumu. Vīrietim tika piemērots 500 eiro liels naudas sods par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu neievērošanu. Tāpat viņam likumā noteiktajā kārtībā būs jāatbild par braukšanu alkohola reibumā.

Valsts policija atgādina, ka arī šonakt – naktī no sestdienas uz svētdienu no pulksten 22.00 līdz 05.00 valstī ir noteikts pārvietošanās aizliegums, un tā laikā tiks veikti kontroles pasākumi, lai pārbaudītu, vai iedzīvotāji to ievēro. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.