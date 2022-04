NBS pagājušajā nedēļā konstatējuši bezpilota lidaparātus militārā lieguma zonā

Pagājušajā nedēļā Nacionālie bruņotie spēki (NBS) identificējuši bezpilota lidaparātus, kas bija ielidojuši militārā objekta lieguma zonā, portāls "Delfi" uzzināja NBS.

Armijnieki atgādināja, ka nesaskaņotu bezpilota gaisa kuģu lidojumi virs militārajiem objektiem ir aizliegti. Lai veiktu bezpilota gaisa kuģu lidojumus NBS ierobežojošajās zonās, jāveic saskaņošanas procedūra ar NBS Apvienoto štābu. Ja tiek konstatēts, ka attiecīgais lidojums tiek veikts lidojumu aizliegumu zonās, piemēram, virs militārajiem objektiem vai to tuvumā, tad NBS komandieris vai viņa pilnvarota persona var pieņemt lēmumu par bezpilota gaisa kuģu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu. Tālāk incidenta apstākļu noskaidrošana tiek nodota kompetentajām valsts institūcijām.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumus regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 429, kuros noteiktas pamatprasības bezpilota gaisa kuģu lidojumu veikšanai, tajā skaitā lidojumu drošības prasības, kā arī teritorijas, virs kurām aizliegts veikt bezpilota gaisa kuģu lidojumus. Piemēram, noteikts aizliegums veikt bezpilota gaisa kuģu lidojumus virs militārajiem objektiem un to tuvumā, virs lidlaukiem un citās kritiskās infrastruktūras.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem bezpilota gaisa kuģi lidojumus veic noteiktā attālumā no militārās infrastruktūras objektiem, kuri tiek izmantoti NBS vajadzībām, izņemot gadījumus, kad lidojums ir saskaņots ar NBS. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus veic ne tuvāk par 500 metriem no karakuģiem ostas akvatorijā un jūrā un neveic gaisa telpas aizliegtajās zonās, īslaicīgi rezervētajās zonās un īslaicīgi norobežotajās zonās, kas izveidotas NBS vajadzībām to aktīvās darbības laikā.

Lai identificētu, vai bezpilota kuģa lidojuma trajektorija šķērso kādu no NBS gaisa telpas zonām, iespējams iepazīties ar Latvijas gaisa satiksmes izveidoto skaidrojošo karti vietnē www.airspace.lv/drones/lv.