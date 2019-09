NBS Štāba bataljona simtgadē karavīriem vēl augstu operacionālo gatavību un nemitīgu attīstību

Svinot Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba bataljona simtgadi, NBS komandieris Leonīds Kalniņš novēlēja karavīriem priekšzīmīgu un izcilu uzdevumu izpildi, augstu operacionālo gatavību un nemitīgu attīstību.

Kalniņš šodien svinīgajā pasākumā pie Brīvības pieminekļa atzina, ka štāba bataljonā tā pastāvēšanas vēsturē ir bijuši ļoti daudz notikumu, izcili veikumi un nemitīgs attīstības ceļš, kas noticis, pateicoties tajā dienējošiem karavīriem, komandieriem un atraktīviem entuziastiem, kuri ir nodrošinājuši uzdevumu izpildi, augsto operacionālo gatavību un saglabājuši tradīcijas.

"Šodien ir zīmīga diena, kad esam liecinieki, atjaunojot pilnīgi vēsturisko izskatu štāba bataljona reprezentatīvo funkciju izpildei. Kanāda dāvina "Lee Enfield" šautenes, kas vēl vairāk pietuvina štāba bataljona godasardzes rotu autentiskajam, vēsturiskajam izskatam," sacīja NBS komandieris, vienlaikus paskaidrojot, ka šautenes ir demilitarizētas jeb padarītas šaušanai nederīgas.

Aizsardzības ministrijas (AM) parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis (AP) atzīmēja, ka Kanādas dāvinātās triecienšautenes apliecina abu valstu ciešo sadarbību.

Staķis svinīgajā uzrunā sveica visas štāba bataljona vienības, vēršot uzmanību uz svinību nozīmīgo norises vietu - valsts neatkarības un tautas vienotības simbola Brīvības pieminekļa pakāji. "Redzējām Štāba bataljona Godasardzes svinīgo procesiju, kuras slaikā jau ierastās "M16" triecienšautenes nomainīja šautene "Lee Enfield", kas ir dāvana no Kanādas armijas Latvijas armijas simtgadē. Šis žests apliecina mūsu ciešo sadarbību ar Kanādu, kas ir vadošā valsts mūsu daudznacionālajā kaujas grupā," sacīja Staķis.

Politiķis pateicās Latvijas sabiedrotajiem, it īpaši Kanādai, par kopīgo darbu "plecu pie pleca", lai aizstāvētu Latvijas drošību.

Staķis sveica Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona simtgadē. "Jūsu vienības motīva vārdi ir "Esiet kā vīri", un to jūs parādāt un izdzīvojat ik dienu, godprātīgi pildot savus dienesta pienākumus. Saku paldies katram šīs vienības karavīram par pašaizliedzību, stiprinot Latvijas drošību. Un ir vēl viens simbols, kas ir iedibinājies šajā vienībā - saliedētības lāpa. Jūs valsts simtgadē izvēlējāties doties uz skolām un sociālās aprūpes centriem, tā parādot, ka vienotība jums ir ne tikai savā starpā, bet arī ar Latvijas tautu. Mēs ļoti ar jums lepojamies," pauda AM parlamentārais sekretārs.

Staķis novēlēja NBS Štāba bataljonam nākamajā Latvijas simtgadē turēt augstu vienības karogu un godu, augt profesionāli un būt tik stipriem un nelokāmiem kā vienības jubilejā stādītajam simtgades ozolam.

Tika nolasīts arī Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums. Viņš savā uzrunā atgādināja, ka štāba bataljona karavīri ir NBS sakarnieku elite, kas nodrošina AM un Nacionālo bruņoto spēku vadības sistēmas darbību un apgādi, kā arī dodas starptautiskajās misijās. "Jūs esat daļa no Latvijas aizsardzības sistēmas un pildāt valstiski svarīgus uzdevumus. Es lepojos ar jums un novēlu arī turpmāk pašaizliedzīgi un godam kalpot mūsu Latvijai, pārstāvot mūsu valsti un Nacionālos bruņotos spēkus," sacīja Levits.

Kanādas aizsardzības atašejs, pulkvedis Maikls Minors, komentējot 120 "Lee Enfield" šauteņu dāvinājumu, norādīja, ka pērn Kanāda bija pēdējā valsts, kura pārtrauca lietot "Lee Enfield" šautenes militārajā dienestā, kas bijušas neaizvietojams ierocis arktiskajās misijās. Pēc viņa sacītā, attiecīgie ieroči ir precīzi, uz tiem var paļauties skarbajos arktiskajos apstākļos.

"Oficiāli nododot ieročus, ir vēsturisks brīdis vairākos veidos. Pirmkārt, "Lee Enfield" triecienšauteni latvieši pielietoja pirms Otrā pasaules kara, un līdz ar to tas ir ideāli piemērots ierocis godasardzes formas tērpam. (..) Otrkārt, "Lee Enfield" triecienšauteni pielietoja Kanādas karavīri, kuri piedalījās Pirmajā un Otrajā pasaules karā, un daudzi no mūsu simts tūkstošiem Kanādas karavīru, kuri krita Eiropā, šajos karos nēsāja šādus ieročus. Tāpēc, ņemot vērā, ka Kanādas bruņotie spēki vēlreiz atrodas Eiropā, šoreiz Latvijā, ir atbilstoši, ka daži no šiem senajiem ieročiem atgriežas šeit, bet šoreiz miera apstākļos kā vēsturiskie ceremoniālie ieroči goda sardzes karavīriem," sacīja Minors. Viņš piebilda, ka tāpat "Lee Enfield" ieroču oficiālā nodošana Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir kā apliecinājums plaukstošai tuvai sadarbībai un ilgstošai draudzībai starp mūsu divām valstīm.

Kanādas vēstnieks Latvijā Kevins Rekss svinīgajā uzrunā vērsa uzmanību tam, ka Latvija patlaban ir mājvieta apmēram 600 Kanādas armijas spēku locekļu, diplomātam un tā ģimenēm. "Mēs esam sabiedrotie, partneri, jūsu kaimiņi un draugi," viņš sacīja, no Kanādas valdības puses vēlot laimīgu simto gadadienu Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljonam.

Pasākumā norisinājās arī svinīgās godasardzes maiņa, spēlēja Nacionālo Bruņoto spēku orķestris, kā arī bija vērojama svinīgā ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa. Pēc svinīgajām uzrunām varēja vērot godasardzes rotas defilē priekšnesumu. Tika izmantota arī salūtmunīcija, debesīs trīs reizes raidot šāvienus, par ko apkārtesošie vairāki simti cilvēku tika iepriekš brīdināti, lai nesabīstas. Pēcāk bija vērojams parādes maršs.