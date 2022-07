Nedēļas nogalē maršrutā Sarkandaugava-Ziemeļblāzma vilciena vietā kursēs autobuss

Brīvdienās, 16. un 17. jūlijā, Mangaļu stacijā notiks "Latvijas dzelzceļa" īstenoti gājēju tuneļa aizbēršanas, sliežu ceļu un kontakttīkla atjaunošanas darbi, tāpēc vilciena pasažierus maršrutā Sarkandaugava - Ziemeļblāzma pārvadās īpaši norīkoti autobusi, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Pasažieru vilciens" (PV).

Autobusu reisus apkalpos PV konduktori kontrolieri, braukšanai būs jāuzrāda iegādātās vilciena biļetes.

Pasažieriem, kuri brauks no Rīgas Skultes virzienā, brauciens notiks šādi:

no Rīgas līdz Sarkandaugavai varēs aizbraukt ar vilcienu;

Sarkandaugavā autobusa pieturā būs jāpārsēžas autobusā, kas brauks Skultes dzelzceļa līnijas posmā Sarkandaugava – Ziemeļblāzma, apstājoties arī pie Mangaļu stacijas (Lēdurgas ielas autobusa pieturā);

Ziemeļblāzmā būs jāpārsēžas vilcienā, kas vedīs tālāk ierastajā maršrutā.

Pasažieriem, kuri brauks maršrutā no Skultes uz Rīgu, pārsēšanās no vilciena autobusā un otrādi notiks attiecīgi pretējā virzienā – no Ziemeļblāzmas uz Sarkandaugavu, apstājoties arī pie Mangaļu stacijas. Autobusos nevarēs pārvadāt velosipēdus.

PV atgādina, ka tā ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu Latvijas teritorijā.

2021. gadā uzņēmums pārvadāja vairāk nekā 11 miljonus pasažieru.