Nedēļas nogalē no ūdenstilpēm izcelti trīs bojā gājušie

Nedēļas nogalē no ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājuši cilvēki, kopš gada sākuma glābēji no ūdenstilpēm izcēluši 76 cilvēkus, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušās nedēļas izskaņā no ūdenstilpēm izcelti trīs bojāgājušie: svētdien Ķekavas novada Daugmales pagastā no upes, sestdien Balvu novada Balvu pagastā no dīķa, bet piektdien Rīgā no ezera tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Šogad peldsezonā VUGD no ūdenstilpēm izcēlis 49 cilvēkus, bet gadā kopumā – 76.

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 23.jūlija plkst. 06.30 līdz 26.jūlija plkst. 06.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 240 izsaukumus – 134 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 14 bija meža ugunsgrēki, 64 uz glābšanas darbiem, bet 42 izsaukumi bija maldinājumi.