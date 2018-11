Nedēļas nogalē ugunsgrēkā Krāslavas novadā cieta cilvēks

Sestdien, 24. novembrī, dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Krāslavas novadā cieta cilvēks, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Izsaukumu uz Krāslavas novadu, kur viena kvadrātmetra platībā dega sadzīves mēbeles, VUGD saņēma pulksten 6.59.

Ugunsgrēku likvidēja vēl pirms VUGD ierašanās, bet cietušo cilvēku glābēji nodeva mediķiem.

Svētdien, 25. novembrī, pulksten 17.36 VUGD saņēma izsaukumu uz Kuldīgas novada Padures pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies saimniecības ēkā.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji – glābēji konstatēja, ka deg vienstāva saimniecības ēka 400 kvadrātmetru platībā.

Ugunsdzēsējiem izdevās no liesmām nosargāt ēkas otru daļu. Pulksten 22.35 šo paaugstinātās bīstamības ugunsgrēku likvidēja.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, meža zemsedze, sodrēji ēkas dūmvadā, sadzīves mantas, krāsns apšuvums, četras vieglās automašīnas, šķelda, dzīvojamās mājas ārsiena un starpsiena, trīs dārza mājas, divas pirtis, dzīvojamā māja un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušam dzīvniekam, sestdien ugunsdzēsēji glābēji Slāvu ielā Rīgā no koka nocēla kaķi.

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 24. novembra pulksten 6.30 līdz 26. novembra pulksten 6.30, VUGD saņēma 75 izsaukumus, no kuriem 28 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 27 uz glābšanas darbiem, bet 20 no izsaukumiem bija maldinājumi.