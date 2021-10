Nepiekāpties milžiem – kādā stāvoklī atrodas Latvijas mediju reklāmas tirgus?

Piektajā podkāsta "Saturs nav semočkas" epizodē kopā ar Latvijas Reklāmas asociācijas (LRA) vadītāju Baibu Liepiņu un akciju sabiedrības "DELFI" direktoru Konstantīnu Kuzikovu spriežam par to, kāds šobrīd ir mediju reklāmas tirgus un kā to ietekmē "Facebook" un "Google" pieaugošā dominance.

Trīs tēzes pēc sarunas

1. Latvijas mediju reklāmas tirgus turpina sarukt: 2008. gadā tas bija sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni – 138,16 miljonus eiro, liecina LRA dati. Bet pērn tas bija 68,5 miljoni eiro, kas ir samazinājums par 16,4%, salīdzinot ar 2019. gadu. Sarunas laikā Liepiņa skaidro, ka, ja mēs gribētu redzēt, kur pazudusi pirmskrīzes laikā sasniegtā tirgus daļa, tad jāskatās "Facebook" un "Google" virzienā.

2. Vai ir iespējams cīnīties pret tik spēcīgām globālām kompānijām? Kuzikovs uzskata, ka var. Kā vienu piemēru viņš min Vāciju, kas ir gatava ierobežot "Facebook" darbību. Kā ziņo "Reuters", iepriekš Vācijas valdības pārstāvis personīgo datu aizsardzības jautājumos Ulrihs Kelbers aicināja federālās ministrijas un iestādes līdz šī gada beigām slēgt iestāžu "Facebook" kontus. Kelbers šādu soli pamatoja, sakot, ka "Facebook" neievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

3. "Mēs esam aizskrējuši pavadā, uzticoties visiem datiem, ko viņi ("Facebook" un "Google" ) mums dod. Ir jautājums, vai tas ir pareizi?" jautāja Liepiņa. Viņa paskaidroja – šobrīd digitālajā vidē reklāma tiek vērtēta pēc tiem parametriem, kurus agrāk tradicionālā mediju vidē uzskatīja par vienkāršām atskaitēm, proti, tās palīdzēja konstatēt, ka ir sasniegta konkrēta auditorijas daļa. Savukārt pēc tam sekoja pētījuma daļa par reklāmas ietekmi. Viņasprāt, "Facebook" un "Google" šo datu interpretāciju ir padarījusi tehniskāku un tādu, par kuru grūtāk izdarīt pilnvērtīgus secinājumus.

Abi viesi sarunas laikā uzsvēra, ka mediju reklāmas tirgus vājināšanās tiešā veidā ietekmē vietējos komercmedijus, jo tiem tādējādi ir mazāk līdzekļu, par ko nodrošināt kvalitatīvu orģinālsaturu latviešu valodā. Abi viesi uzskata, ka mediju stiprināšanai nepieciešams lielāks valsts atbalsts.

Daži materiāli, kurus pieminējām

Sarunas laikā pieminējām "The Atlantic" redaktores Adrianas Lafrankas rakstu, kurā viņā runā par "Facebook" ietekmes pieaugšanu, kontroles mehānismu trūkumu un salīdzina šo platformu ar pastardienas mašīnu. Šis raksts pieejams šeit.

LRA preses relīze, kurā izvērstāk sniegti dati par Latvijas mediju reklāmas apjomu 2021. gada pirmajā pusgadā pieejama šeit. Šajā laika posmā tirgus daļa nedaudz pārsniedz 33 miljonus eiro.

"Delfi Bizness" redaktores Daces Skreijas publikācija "'Google" vai "Facebook" – kas Latvijā pelna vairāk" pieejama šeit. Skreija izpētījusi, ka pēdējo četru gadu laikā "Google" sniegto pakalpojumu apjoms Latvijas uzņēmumiem ir pieaudzis piecas reizes, "Facebook" – pat astoņas reizes.

Podkāsts "Saturs nav semočkas" domāts atraisītai sarunai par sabiedrībai pieejamu saturu, par mediju vides kvalitātes, pārvaldības un nozares attīstību. Šogad sešās epizodēs plānots spriest par jaunākajām mediju nozares attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Šeit ir vieta diskusijai, kā medijiem nodrošināt neatkarīgu un finansiāli patstāvīgu darbību laikā, kad pasaules tehnoloģiju "giganti" mazina to ienākumus. Kā augt gan tehnoloģiski, gan vienlaikus satura kvalitātes ziņā? Tāpat polarizētā sabiedrībā arvien būtisks ir jautājums par uzticēšanos medijiem – kāda ir šī uzticēšanās un kā to nosargāt?

Raidījuma vadītājs – "DELFI plus" redaktors Filips Lastovskis. Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta "Covid-19 dienas apskats" saturu atbild AS "DELFI".