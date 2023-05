'Nesamērīgs, nedemokrātisks, birokrātisks' – ētikas padome kritizē lēmumu par sodu TVNET

Latvijas Mediju ētikas padome (Mediju ētikas padome) uzskata, ka Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmums ar 8500 eiro sodīt SIA "TVNET Grupa" par, padomes ieskatā, neprecīzu terminu lietošanu, ir "nesamērīgs, nedemokrātisks un birokrātisks," norādīts Mediju ētikas padomes paziņojumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mediju ētikas padomes "Mediju ētikas kodekss" aizstāv mediju brīvību un plurālismu, lai nodrošinātu mediju vides daudzveidību, un vienlaikus veicinātu atbildīgu un profesionālu informācijas iegūšanas, uzglabāšanas, apstrādes un izplatīšanas praksi.

Mediju ētikas padome tuvākajā sēdē apspriedīs šo gadījumu, un nepieciešamības gadījumā vērsīsies citās institūcijās, lai kategoriski iestātos pret praksi, kas nepamatoti ierobežo mediju brīvību un plurālismu, norādījusi padome.

Iepazīstoties ar NEPLP lēmumu, Mediju ētikas padome norāda uz tiesību filozofa, poļu un austrāliešu tiesību zinātnieka Ph.D. Adama Čarnotas atziņu par to, ka "deformēta tiesību izpratne, normatīvisms un formālisms, specifiska tiesnešu mentalitāte, kas izpaužas mehāniskā tiesību piemērošanā, slikta juridiskā izglītība, pārmērīgas drošības struktūru pilnvaras – tie ir būtiski iemesli, kuru dēļ Rietumu tiesību sistēma nespēj pilnvērtīgi funkcionēt valstīs, kas atguvušās no totalitārisma, tai skaitā Austrumeiropas „jaunajās" demokrātijās, kaut arī tās no padomju režīma atbrīvojušās jau pirms divām desmitgadēm."

Mediju ētikas padomes mērķis ir veicināt ētiskas mediju prakses attīstību un sekmēt mediju pašregulāciju Latvijā.

Biedrības kompetencē ir izvērtēt konkrētus gadījumus un sūdzības, tostarp konstatēt trūkumus mediju darbībā. Biedrības līdzšinējā praksē ir sniegusi 58 atzinumus, atgādina padome.

NEPLP lēmums par soda piemērošanu "TVNET Grupa" pieejams, klikšķinot šeit (PDF dokuments).

"Delfi" jau rakstīja, ka NEPLP lēmumu jau kritizēja "TVNET Grupas" galvenais redaktors Toms Ostrovskis, norādot, ka sods piemērots par vārda "deportācija" lietošanu TVNET tiešraidē. Viņš uzsvēra, ka lēmums tiks pārsūdzēts tiesā.

Arī Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) uzsvērusi, ka NEPLP rīcība, sodot mediju, ir cenzūra un apdraud vārda brīvību.

Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) paudis uzskatu, ka NEPLP lēmums "nav izprotams un raisa daudzus jautājumus, uz kuriem jāsniedz atbildes jau tagad". Ministrs atzīmējis, ka demokrātiskā valstī gala vārds ir tiesai, tomēr pat hibrīdkara apstākļos vārda brīvība un masu mediju neatkarība ir būtiska.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aģentūra LETA atgādina, ka "TVNET Grupa" pieder Igaunijā reģistrētajai AS "Postimees Grupp", kas iekļaujas holdingā "MM Grupp", kura akciju kontrolpakete pieder Igaunijas uzņēmējam Margusam Linnamē.

Uzņēmuma apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2021. gada 1. maija līdz 2022. gada 30. aprīlim, bija 3,74 miljoni eiro, kas ir par 33,1% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija guva 193 717 eiro peļņu.

Mediju ētikas padomē darbojas Daiga Sproģe, Aivars Pastalnieks, Skaidrīte Lasmane, Guntars Līcis, Baiba Liepiņa, Anda Rožukalne, Andrejs Mēters, Ingemārs Vekteris un Aleksandrs Mirlins. Ētikas padome dibināta 2018. gadā, apvienojoties mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem.