Nespējot rast kopsaucēju par Talsu novada domes darbu, sēdes turpinājums nenotiek

Trešdien deputāti neturpināja izskatīt Talsu novada domes 27.oktobra sēdes darba kārtību, jo deputāti nespēja rast kopsaucēju par domes darbu, informēja pašvaldības pārstāve Inita Fedko.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trešdien, 26.oktobrī, Talsu novada dome saņēma desmit Talsu novada domes opozīcijas deputātu parakstītu iesniegumu par Talsu novada domes priekšsēdētājas Sandras Pētersones (NA) atbrīvošanu no amata. Pieprasījumu par domes priekšsēdētājas Pētersones atbrīvošanu no amata parakstījuši Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga un Kalvis Kalniņš no "Mēs - Talsiem un novadam" saraksta, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs un Andra Grīvāne no "Jaunās vienotības" (JV), Latvijas Zaļās partijas deputāti Ieva Brūna un Ainis Stūrmanis, kā arī NA bijusī pārstāve Eva Kārkliņa.

Tas tika virzīts kā papildu darba kārtības jautājums 27.oktobrī paredzētajā kārtējā domes sēdē. Lai iekļautu papildu jautājumu domes sēdes darba kārtībā, nepieciešams, lai tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem. Deputātu vairākums neatbalstīja šī jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā, tāpēc papildinātā domes sēdes darba kārtība netika apstiprināta, un sēde nenotika.

Lai nodrošinātu steidzamāko domes jautājumu izskatīšanu, 28.oktobrī notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti deviņi jautājumi no 27.oktobra sēdes darba kārtības jautājumiem. Par tās sasaukšanu un attiecīgo jautājumu izskatīšanu iesniegumu iesniedza desmit opozīcijas deputāti.

Trešdien Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Andis Astrātovs ("Talsu novada attīstībai"), kurš aizvieto domes priekšsēdētāju viņas attaisnotās prombūtnes laikā, sasauca Talsu novada domes 27.oktobra sēdes turpinājumu, lai izskatītu izsludināto darba kārtību. Savstarpējo domstarpību un situācijas interpretāciju dēļ sēde nenotika, bet Astrātovs paziņoja, ka 3.novembrī plkst.13 tiks sasaukta domes ārkārtas sēde, pamatojoties uz iepriekš minēto deputātu 31.oktobra iesniegumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu, lai izskatītu 11 no 27.oktobra domes sēdes darba kārtības jautājumiem.

Talsu novada pašvaldība lūdza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) viedokli, par jautājuma par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, ko pieprasījusi vismaz viena trešdaļa domes deputātu, iekļaušanu kārtējās domes sēdes darba kārtībā un par to, vai 27.oktobra domes sēde atzīstama par nenotikušu vai pārtrauktu.

Kā skaidro Fedko VARAM atbilde tika saņemta šodien un tajā norādīts, ka konkrētajā gadījumā jautājums par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata varēja tikt iekļauts kārtējā 27.oktobra domes sēdes darba kārtībā, ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 31.pantu, proti, ja jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā atbalsta ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.

Gadījumā, ja nav saņemts divu trešdaļu no klātesošo domes deputātu atbalsts par jautājuma par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, domes priekšsēdētājam ir jāsasauc domes ārkārtas sēde, ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 65.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu, proti, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no priekšlikuma par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata saņemšanas dienas.

Domes ārkārtas sēde par Talsu novada domes priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata varētu tikt sasaukta 9.novembrī.

Savukārt jautājumā par pārtraukto (nenotikušo) 27.oktobra domes sēdi VARAM pauž viedokli, ka tā apturēta nepamatoti, jo kārtējā domes sēdē izskata jautājumus, kas iekļauti domes priekšsēdētāja izsludinātajā darba kārtībā, kā arī likuma "Par pašvaldībām" 31.pantā noteiktajā kārtībā iekļautos jautājumus. No minētā izriet, ka gadījumos, ja neatliekamas situācijas apstākļos ir nepieciešama kārtējas domes sēdes darba kārtības papildināšana, par konkrēta jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā ir jāsaņem ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošo domes deputātu atbalsts. Ja par kādu no papildu iekļaujamiem jautājumiem nav saņemts nepieciešamais domes deputātu atbalsts, attiecīgais jautājums netiek iekļauts domes sēdes darba kārtībā un domes sēde tiek izskatīti tikai tie jautājumi, kas iekļauti darba kārtībā, kuru izsludināja domes priekšsēdētājs, un tie, kuru iekļaušanu atbalstījušas divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem, uzsver pašvaldības pārstāve.

Kā vēstīts, Talsu novada domes opozīcijas deputāti jau vasarā bija plānojuši no amata gāzt domes priekšsēdētāju Pētersoni, taču amatus atstājot izpilddirektores vietniekiem un izpilddirektorei dodoties attaisnotā prombūtnē, opozicionāri no šīs ieceres atteicās.