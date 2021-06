No AM budžeta Irbenes teleskopa uzturēšanai novirzīs aptuveni miljonu eiro

Saredzot aizsardzības nozares intereses kosmosa un radiosignālu pētniecībā, no Aizsardzības ministra (AM) budžeta Irbenes radioteleskopa uzturēšanai turpmākos trīs gadus tiks novirzīts aptuveni viens miljons eiro.

Valdība šodien slēgtā sēdē deva atļauju AM uzņemties saistības, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksu daļēju segšanu 2021.-2023.gadā.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) 30.aprīlī vizītē apmeklēja Irbenes radioteleskopu, kur parakstīja nodomu vēstuli ar Ventspils Augstskolas rektoru Kārli Krēsliņu par sadarbību Irbenes radioteleskopa infrastruktūras izmantošanā.

Ar nodomu vēstuli AM pauž atbalstu uz inovācijām virzītai sadarbībai ar Latvijas augstskolām militārās zinātnes jomā, un Ventspils augstskola ir unikāla Latvijā kosmosa tehnoloģiju un signālapstrādes jomās, kas ieņem nozīmīgu lomu militārajā zinātnē, norāda AM.

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta pārvaldībā esošais "Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra" radioteleskopu komplekss Irbenē ir valsts nozīmes pētniecības centrs, un tajā esošā zinātnes infrastruktūra ir pamats starptautiska līmeņa pētniecībai un Kosmosa industrijas attīstībai Latvijā.

Pabriks aģentūrai LETA skaidroja, ka Latvijai ir vairākas lietas, kur demonstrēt savas spējas pasaules līmenī, un viena no šīm lietām ir minētais objekts. Infrastruktūras neuzturēšana ir grēks no zināties un izglītības viedokļa, tāpēc AM nevar noskatīties, ka šāda veida objekts un tā zinātnieki netiek pienācīgi atbalstīti, pauda ministrs.

"Zinātnieki vērsās pie mums, un mēs atradām iespēju savietot AM intereses kosmosa un radiosignālu pētniecībā ar zinātnieku interesēm," norādīja ministrs un piebilda, ka līdzfinansējuma novirzīšana arī ļaus izglītot jaunos virsniekus.

Pēc naudas novirzīšanas radioteleskops paliks kā zinātnes, nevis militārais objekts.