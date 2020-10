No trešdienas sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas aizsegs

No trešdienas mutes un deguna aizsegu lietošana sabiedriskajā transportā būs obligāta, un par tā nelietošanu varēs neielaist transportā vai izsēdināt no tā, paredz valdības lēmumi pirmdien un otrdien.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Noteikti gan divi izņēmumi. Ņemot vērā, ka maziem bērniem nav iemaņu pareizai sejas maskas lietošanai, kā arī to, ka bērnu vidū Covid-19 izplatībai ir mazāk risku, aizsegu varēs nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam.

Tāpat arī, ja pasažierim ir acīmredzami kustību traucējumi vai psihiskās veselības traucējumi, kuru rezultātā personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, tā lietošana nav jāpieprasa un personai ir jāļauj uzturēties transporta līdzeklī, skaidro Veselības ministrijā (VM).

Mutes un deguna aizsegu lietošana attiecas arī uz skolu autobusiem, kas tiek pielīdzināti sabiedriskajam transportam.

Šis drošības pasākums patlaban noteikts uz vienu mēnesi - līdz 6. novembrim.

Kontrolierim un konduktoram būs tiesības izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa pasažieri, kurš neievēro normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā pilsētas nozīmes maršrutā. Savukārt autobusa vadītājam būs tiesības neuzņemt transportlīdzeklī un no tā izsēdināt pasažierus, kuri neievētos normatīvos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības.

Prasība par sejas aizsega lietošanu sabiedriskajā transportā bija spēkā arī vasaras sākumā, tomēr, novērojot saslimstības ar Covid-19 kritumu, tai tika noteikts rekomendējošs raksturs. Tādējādi līdz šim tas bija obligāti, ja persona dodas uz dzīvesvietu, lai tur ievērotu pašizolāciju, vai tai ir augšējo elpceļu infekciju simptomi.

VM skaidro, ka šis nosacījums tiek ieviests uz ierobežotu laiku, jo, sākot no divām nedēļām, var sākt novērot efektu no ieviestā pasākuma un mēneša laikā novērtēt tā noturību. Ja masku lietošanas rezultātā Covid-19 izplatība stabilizēsies vai samazināsies, šo pienākumu varēs atcelt, bet, ja nebūs rezultātu, tad būs jāievieš papildus pasākumi - pulcēšanās ierobežojumi, ierobežojumi pasākumu norisei.

Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus.

VM piebilst, ka noteikumi jau patlaban paredz, ka, ja sniedzot publisku vai saimniecisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, izveido fizisku barjeru starp cilvēkiem vai pieprasa lietot mutes un deguna aizsegus. Tas nozīmē, ka pienākums lietot mutes un deguna aizsegus sabiedriskās vietās pastāv jau šobrīd, uzsver ministrijā.

Medicīniskās sejas maskas klasificējamas kā medicīniskās ierīces un tās ir izgatavotas no atbilstošiem sertificētiem materiāliem un arī pašas maskas tiek sertificētas un reģistrētas kā medicīnas ierīces. Tās galvenokārt paredzētas profesionālās darbības veikšanai kā individuālais aizsardzības līdzeklis, piemēram veselības aprūpes darbiniekiem.

Nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas izgatavo no blīvi austa auduma kombinācijām un tās satur vismaz divus slāņus. Maskai ir cieši jāpieguļ sejai, to piestiprinot ar saitēm aiz ausīm vai sasienot ap galvu. Nemedicīniskās maskas netiek sertificētas. Maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi elpot, būtu ērti lietojama un labi piegultu sejai un to nebūtu jāsakārto pieskaroties ar rokām. Maska ir lietojama atkārtoti un ir viegli mazgājama.

Sejas masku ir jānomaina tiklīdz tā ir mitra vai kļuvusi netīra, bet medicīnisko masku lieto apmēram divas līdz trīs stundas. Vienreizlietojamās maskas nedrīkst lietot atkārtoti, skaidro VM.