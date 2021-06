No trešdienas vakcīnu pret Covid-19 var saņemt 12-15 gadus veci pusaudži

No trešdienas, 2. jūnija, Latvijā tiks uzsākta 12-15 gadus vecu pusaudžu vakcinācija ar "Comirnaty" ("Pfizer/BionTech") vakcīnu, preses konferencē informēja Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Šāds lēmums pieņemts, balstoties Eiropas Zāļu aģentūras rekomendācijā, atzīstot "Comirnaty" vakcīnu par drošu, efektīvu un piemērotu arī šim vecumposmam.

Vakcinācijai 12-13 gadus vecu personu var pieteikt vecāki vai citi likumiskie pārstāvji ārstniecības iestādē, pie ģimenes ārsta vai pa tālruni 8989.

Vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Savukārt atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.

Vakcinācijai pusaudzis pats var pierakstīties vietnē "manavakcina.lv", ja ir pieejama pilnā internetbankas vai Smart-ID versija, vai zvanot pa tālruni 8989, kā vakcinācijas vietu norādot kādu no liela mēroga vakcinācijas centriem, vai arī pie sava ģimenes ārsta.

Ierodoties uz vakcināciju, pusaudzim jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments – pase vai ID. Ja jaunietim nav pases vai ID, tad jādodas uz vakcināciju ar likumisko pārstāvi.

Piesakoties, svarīgi pārliecināties, ka izvēlētajā vakcinācijas punktā ir pieejama tieši "Comirnaty" vakcīna.

Juhņēviča norādīja, ka vakcīnas noteikti pietiks visiem interesentiem, jo ir regulāras piegādes un ražotāji savas saistības pilda.

Zāļu valsts aģentūras Zāļu reģistrācijas departamenta vadītāja Elita Poplavska norādīja, ka arī 12-15 gadus veci cilvēki tika iekļauti sākotnējos pētījumos par vakcīnas efektivitāti un gan imūnās atbildes dati, gan vakcīnas iedarbības dati ir līdzīgi kā pieaugušajiem.

Arī blakusparādības pēc vakcīnas ir tādas pašas, kā lielākajai daļai pieaugušo – sāpes injekcijas vietā, nogurums, galvassāpes, muskuļu sāpes un drudzis. Citas blakusparādības salīdzinājumā ar pieaugušajiem, šai vecuma grupai nav konstatētas.

Imunizācijas valsts padomes (IVP) priekšsēdētāja Dace Zavadska uzsvēra, ka līdz ar pusaudžu vakcināciju nevajadzētu samazināties pieaugušo vakcinācija, jo tā ir galvenā vakcinācijas mērķa grupa. Ja pusaudžu vidū salīdzinoša smaga saslimšana ar Covid-19 ir salīdzinoši reti sastopama, tad ir svarīgi turpināt vakcinēt pieaugušos, jo vakcīnas galvenais uzdevums ir pasargāt no nāves un smagas saslimšanas.

Vienlaikus Zavadska norādīja, ka nav klīniski un zinātniski pierādītu kontrindikāciju, lai nevarētu saņemt vakcināciju. Vienīgā zināmā ir anafilakse, kas ir nopietna tūlītēja alerģiska reakcija pret kādu no vakcīnas sastāvā esošajām vielām, kas parādās 10-20 minūšu laikā pēc vakcīnas saņemšanas, taču Latvijā līdz šim šādas situācijas nav bijušas. Gadījumā, ja tāda tiktu atklāta, personai ieteiktu vakcinēties ar citas tehnoloģijas vakcīnu, skaidroja Zavadska.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītājas vietniece Jana Pavāre norādīja, ka bērni ar Covid-19 slimo daudz mazāk. BKUS kopš pandēmijas sākuma ir ārstēti 80 bērni ar akūtu Covid-19 norisi, taču lielākajai daļai saslimšana bijusi vidēji smagā vai vieglā formā.

Vienlaikus Pavāre uzsvēra, ka bērniem mēdz būt sarežģītāks atveseļošanās process – daļai bērnu 2-6 nedēļu laikā pēc pārslimošanas attīstījās imūnās sistēmas vētraina darbība, kas bojā dažādas orgānu sistēmas, kas ir nopietna komplikācija. Savukārt vēl daļai bērnu, neskatoties uz vieglo slimības gaitu, atveseļošanās process ir grūtāks.

Lai vakcinētos pret Covid-19, pusaudzim jābūt sasniegušam pilnus 12 gadus. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā kopumā ir 82 008 pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadu vecumam.