No ūdenstilpēm Aizkraukles un Balvu novados izcelti divi bojāgājušie

Ceturtdien no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājuši cilvēki – Aizkraukles novada Zalves pagastā no upes un Balvu novada Lazdukalnā – no grāvja, portālam "Delfi" pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

Abos gadījumos izceltie bojāgājušie nodoti Valsts policijas darbiniekiem.

Tāpat neilgi pirms pusnakts ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Murjāņu ielā Rīgā, kur piecstāvu mājā dega dzīvoklis. No ēkas tika evakuēti 12 cilvēki. Notikumā cieta viens cilvēks, kurš un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Ap vieniem naktī ugunsgrēks likvidēts.

Pēc pusdienlaika saņemts izsaukums Augusta Deglava ielā Rīgā, kur dega divstāvu sabiedriskās ēkas ārsiena. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies septiņi cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega gāzes balona reduktors servisā, neapsaimniekota ēka, elektrības vadi taras nodošanas punktā, atkritumi, klēts, šķūnis un kūts, piededzis ēdiens, siena ruļļi, elektrolīnijas balsta stabs, sodrēji mājas dūmvadā, dārza māja, trīs garāžas un saimniecības ēka.

Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 66 izsaukumus – 42 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem 17 bija kūlas un divi meža ugunsgrēki, 14 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.