No ugunsgrēka Jelgavā izglābti trīs cilvēki

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 15 ugunsgrēki, kuros cilvēki necieta, bet trīs cilvēki no ugunsnelaimēm izglābti, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā informācija.

Kā informēja VUGD pārstāve Viktorija Gribuste, otrdienas vakarā ap plkst.19.30 ugunsgrēks izcēlies ceturtā stāva dzīvoklī daudzdzīvokļu namā Jelgavā, Brīvības bulvārī. Notikuma vietā glābēji konstatējuši, ka degšana notiek ar atklātu liesmu.

Vairāk nekā 20 mājas iedzīvotāji no tās bija evakuējušies paši, bet trim cilvēkiem izkļūt no mājas palīdzējuši glābēji. Visi trīs glābēju evakuētie iedzīvotāji tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Kā notikuma vietā novēroja aģentūra LETA, no ēkas tika izvesta arī degušā dzīvokļa saimniece, kurai mediķi sniedza palīdzību.

Dzīvoklis dedzis 20 kvadrātmetru platībā, bet ugunsgrēka iemesli vēl tiks skaidroti. Notikuma vietā strādāja četras VUGD brigādes, tostarp autokāpnes.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, kūla, zaru kaudze, žogs, riepas, sodrēji piecu ēku dūmvados, piecas vieglās automašīnas un divi šķūņi.

Palīdzot nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem, vakar glābēji Ķekavas novadā palīdzēja zirgam, kas saviem spēkiem stallī nevarēja piecelties un pastāvēja aizdomas, ka ir apdraudēta dzīvnieka veselība. Izmantojot hidraulisko manipulatoru un pneimatiskos spilvenus, glābējiem izdevās dzīvnieku piecelt un tālāk jau zirgs pārvietojās saviem spēkiem.

Kopumā šogad ugunsgrēkos Latvijā ir gājuši bojā 26, bet cietuši 66 cilvēki.