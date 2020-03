Nodot Covid-19 analīzes varēs arī Cēsīs, Madonā, Tukumā un Talsos

No piektdienas, 27. marta, Cēsīs, Madonā, Tukumā un Talsos darbu sākuši Covid-19 analīžu nodošanas punkti, kur, pēc iepriekšēja pieraksta un ierodoties ar privāto automašīnu, pacienti var veikt valsts apmaksātas analīzes, portālu "Delfi" informēja Nacionālais veselības dienests (NVD).

Reģionos, ārpus Rīgas, pacienti pēc iepriekšēja pieraksta valsts apmaksātas Covid-19 analīzes šobrīd var nodot Cēsīs, Madonā, Tukumā, Talsos, Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī.

Visu analīžu nodošanas punktus iespējams aplūkot interaktīvajā kartē, kas pieejama NVD mājas lapā.

NVD uzsver, ka uz analīžu nodošanas punktiem drīkst ierasties tikai ar savu automašīnu un tikai iepriekš piezvanot un pierakstoties. Bez pieraksta, ar kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties aizliegts.

Valsts apmaksātas analīzes uz Covid-19 veic personām, kurām ir simptomi (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpas trūkums bez cita izskaidrojama iemesla) un cilvēks pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā bijis ārzemēs vai bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 slimnieku (personas, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir atzinis par COVID-19 infekcijas slimnieka kontaktpersonām), izņemot tuviniekus, kuri dzīvo kopā ar slimnieku.

Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanu, pacientiem jāzvana pa tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir katru dienu no pulksten 9.00 līdz 18.00. Tā darbību nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).

Tālruņa operatori reģistrēs pacientus un nodos informāciju SIA "Centrālā laboratorija", kas sazināsies ar pacientiem un informēs par analīžu veikšanas vietu un laiku.

Otra iespēja pieteikties valsts apmaksātu analīžu veikšanai ir, zvanot uz E.Gulbja laboratoriju pa tālruni 67801112, kas zvanus pieņem katru dienu no pulksten 8.00 līdz 20.00 un nodrošina analīžu nodošanu Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā.

Turpmāk iedzīvotāji, kuri, sākot ar 26. martu, nodevuši analīzes Covid-19 infekcijas noteikšanai un to rezultāts būs negatīvs, informāciju divu dienu laikā saņems un varēs apskatīt E-veselības portālā. Savukārt, pozitīva rezultāta gadījumā joprojām darbosies iepriekšējā kārtība, kad iedzīvotājiem zvana SPKC speciālists.

Lai aplūkotu saņemto paziņojumu, iedzīvotājam interneta pārlūkprogrammā jāatver adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc tam jāautorizējas izvēloties kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID). Analīžu rezultātu paziņojums būs apskatāms izvēlnē "Pastkastīte".

Gadījumā, ja iedzīvotājam nav iespējas pieslēgties E-veselības portālam, tad, lai saņemtu informācju par rezultātu, aicinām zvanīt uz NVD bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 8000 1234 (darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00.).

Valsts apmaksātas Covid-19 analīzes neveic:

iedzīvotājiem bez saslimšanas simptomiem un tiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārzemēs vai nav bijuši ciešā kontaktā ar SPKC apstiprinātu Covid-19 slimnieku;

Covid-19 slimnieku tuviniekiem, kuri dzīvo ar slimnieku vienā mājsaimniecībā un kuriem parādās vieglas akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes;

personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā parādījušās vieglas akūtas elpošanas ceļu pazīmes un kuras nevar doties uz testēšanas punktu ar savu transportu. Izņemot gadījumus, ja izmeklējumu būs nozīmējis ģimenes ārsts.

NVD uzsver, ka Covid-19 ir vīrusa infekcija, kurai nav specifiskas ārstēšanas un to ārstē kā jebkuru vīrusu infekciju, pamatojoties uz pacienta klīnisko stāvokli, tāpēc visos gadījumos nav nepieciešams laboratoriski apstiprināt Covid-19 infekciju.

Vienlaikus šiem cilvēkiem, parādoties viegliem saslimšanas simptomiem, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš informāciju nodos SPKC epidemioloģiskās izpētes veikšanai (citu kontaktpersonu noteikšanai).

Ja ir aizdomas par Covid-19, bet laboratoriskā izmeklēšana nav veikta (14 dienu laikā pirms slimības pazīmju parādīšanās cilvēks ir bijis ārzemēs vai ir COVID-19 slimnieka kontaktpersona (dzīvo vienā mājsaimniecībā)):

neveicot analīzes, klīniski nosaka, ka persona ir saslimusi ar Covid-19;

personai telefoniski ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, sniedzot pēc iespējas precīzāku informāciju par savu veselības stāvokli un jāpilda ārsta norādījumi;

ģimenes ārsts izsniedz darbnespējas lapu, ja tas ir nepieciešams, un personai ir obligāts pienākums ievērot mājas karantīnu;

cilvēkam ir aizliegts pamest dzīvesvietu un jāizvairās no kontakta ar citiem cilvēkiem;

viņam ir jābūt pieejamam saziņai ar savu ģimenes ārstu un jāievēro ārsta noteiktā terapija un režīms;

jebkuru zāļu lietošana jāsaskaņo ar ģimenes ārstu, lai mazinātu iespējamo blakusparādību un komplikāciju risku;

veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās gadījumā jāsazinās ar ģimenes ārstu vai, ja veselības stāvoklis ir kritisks, jāzvana NMPD pa tālruni 113;

ikdienas gaitās, pārtraucot izolāciju mājās, persona var atgriezties tikai ar ārsta atļauju, pēc kontroles izmeklējumu veikšanas. Pacients tiek uzskatīts par veselu pēc klīnisko simptomu izzušanas un ja divi atkārtoti testēšanas rezultāti uz Covid-19 ir negatīvi (izmeklējumam piesaka ģimenes ārsts).

Tā kā cilvēka tuvinieki būs bijuši ciešā kontaktā ar klīniski apstiprinātu Covid-19 pacientu, tad arī viņiem būs jāievēro karantīna mājās. Pēc ģimenes ārsta sniegtās informācijas, SPKC izvērtēs, vai ir nepieciešams uzsākt epidemioloģisko izmeklēšanu.

Ja personai veselības stāvoklis strauji pasliktinās, tad jāzvana uz NMPD pa tālruni 113. Uz ārkārtas tālruni jāzvana arī tajos gadījumos, kad Covid-19 slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums). Šādā situācijā visā Latvijā uz izsaukumiem dodas NMPD brigāde, kas nepieciešamības gadījumā pacientu nogādā slimnīcā.