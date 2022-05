Otrdien Latvijā dzēsti divi paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji aizvadītajā diennaktī devušies uz vairākiem paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkiem, portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Ilze Dāme-Birziņa.

Pulksten 16.12 saņemts izsaukums uz Inženieru ielu Ventspilī, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas sestā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 20 kvadrātmetru un septītā stāva dzīvokļa loga rāmis divu kvadrātmetru platībā.

Negadījumā cieta viens cilvēks un vēl 50 cilvēkus no ēkas evakuēja glābēji kopā ar Valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 18.49.

Savukārt pulksten 15.34 ugunsdzēsēji steidzās uz Ilūkstes ielu Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka pirmā stāva dzīvoklī deg balkons un loga rāmis 10 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki, bet vēl divus cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji. Pulksten 17.06 ugunsgrēks likvidēts.

Pulksten 10.03 saņemts izsaukums uz Tēraudlietuves ielu Rīgā, kur izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā konstatēts, ka ir spēcīgs sadūmojums un deg trīsstāvu ēkas jumts 350 kvadrātmetru un trešais stāvs 50 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 13 cilvēki, bet divus evakuēja glābēji. Pulksten 12.05 šis ugunsgrēks lokalizēts, un pulksten 14.51 – likvidēts.

Pulksten 8.29 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Bāriņu ielu Rīgā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas dega dzīvoklis 25 kvadrātmetru platībā.

Ugunsdzēsēji no degošās un piedūmotās ēkas izglāba četrus cilvēkus, no tiem trīs caur logu ar izbīdāmo kāpņu palīdzību un vēl vienu pa iekšējām kāpnēm ar glābšanas maskas palīdzību, bet vēl 14 cilvēki tika evakuēti. Viens no izglābtajiem cilvēkiem ugunsgrēkā cieta. Kā norāda VUGD, liesmu izplatīšanās tika ierobežota pulksten 9.04, bet pulksten 11.20 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Īsi pēc pulksten 15.00 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Ģenerāļa Radziņa krastmalu Rīgā, kur upē atradās cilvēks, kurš saviem spēkiem nespēja nokļūt krastā. Ugunsdzēsēji glābēji piekļuva pie cilvēka, nogādāja krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sadzīves mantas, elektrības rozete, žogs, kūla, meža zemsedze, sodrēji ēkas dūmvadā, veļas mašīna, dārza māja, divas neapsaimniekotas ēkas un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Aizvadītajā diennaktī kopumā VUGD saņēma 55 izsaukumus – 24 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem četri bija kūlas un viens meža ugunsgrēks, 20 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.