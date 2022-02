Otrdien ugunsgrēkos cietuši divi cilvēki, viens gājis bojā

Otrdien pulksten 13.52 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu Soikāna ielā Ludzā, kur vienstāva mājas virtuvē pie plīts dega malka un atkritumi kvadrātmetra platībā. Ugunsgrēkā cieta divi cilvēki, portālam "Delfi" pavēstīja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

No ēkas evakuēja trīs cilvēkus, no kuriem divus cietušos nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Neilgi pēc pulksten 23 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Pulksten 10.04 VUGD saņēma izsaukumu uz Dzirnupes ielu Rīgā, kur divstāvu mājā dega sadzīves priekšmeti divu kvadrātmetru platībā.

Notikuma vietā glābēji atrada bojā gājušu cilvēku. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki.

Aptuveni 40 minūtēs VUGD darbu notikuma vietā pabeidza. Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.

Savukārt pulksten 13.53 VUGD saņēma izsaukumu uz Zvaigžņu ielu Rīgā, kur dega divstāvu saimniecības ēkas otrais stāvs un bēniņi 50 kvadrātmetru platībā. Notikumā cieta divi cilvēki, kurus glābēji nodeva NMPD mediķiem. 16.18 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Vēl otrdien 18.33 ugunsdzēsēji devās uz Ogres novada Tīnūžu pagastu kur vieglā automašīna bija iebraukusi grāvī, sasvērusies uz sāniem, un cilvēki nespēja izkļūt no tās. Ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas atbrīvoja četrus cilvēkus, bet no grāvja izcēla vēl vienu cilvēku un nodeva NMPD mediķiem. Pulksten 20.17 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Savukārt pulksten 19:04 VUGD saņēma izsaukumu uz Rīgas ielu Daugavpilī, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 16 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks, iespējams, izcēlies bez uzraudzības atstātas aizdegtas sveces dēļ, Šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku VUGD likvidēja pulksten 21.29.

Dienests atgādina, ka visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Kopumā aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 8. februāra pulksten 6.30 līdz 9. februāra pulksten 6.30, VUGD saņēma 43 izsaukumus – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 27 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi.