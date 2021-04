Otrdienas rītā daudzviet apledojuši autoceļi; strādā 140 ziemas tehnikas vienības

Otrdienas rītā lielākajā daļā Latvijas teritorijas apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 140 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības, portālu “Delfi” informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas (A1) no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas (A2) no Rīgas līdz Raunas pagriezienam, Valmieras šosejas (A3) no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Rīgas apvedceļa (A4) visa maršruta garumā, Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Pļaviņām un no Izvaldas līdz Pāterniekiem.

Tāpat apgrūtināta braukšana varētu būt uz Liepājas šosejas (A9) no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Kalvenei, Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz Strazdei, Rēzeknes šosejas (A12) no Ludzas līdz Terehovai un Kokneses šosejas (P80) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Saldus, Tukuma, Valkas un Valmieras apkārtnē.

Uz Vidzemes šosejass (A2) Augšlīgatnē turpinās Līgatnes upes caurtekas atjaunošanas darbi. Satiksmi šajā posmā regulē luksofors, kā arī ir ieviesti ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h un platuma ierobežojumi 3,25 metri.

Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks aptuveni 10 minūtes. Intensīvākās satiksmes laikā būvnieks norīko arī satiksmes regulētājus.

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem valsts autoceļu tīklā uzsākas remontdarbi. Kurzemē remontdarbi notiek divos reģionālo autoceļu posmos: Uz autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no rotācijas apļa ar Ventspils šoseju (A10) līdz apdzīvotai vietai Sāti (4,66.-17,63 km) piecos posmos satiksme tiek regulēta ar priekšrocības ceļazīmēm. Ātruma ierobežojumi 50un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 17 minūtes.

Tāpat remontdarbi ir uzsākti Upesgrīvā, kur autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) 53,51. kilometrā tiek būvēts jauns tilts pār Grīvas upi. Šobrīd tiek veikta pagaidu tilta izbūve un pagaidām būtisku satiksmes ierobežojumu nav.

Dēļ pavasara šķīdoņa autotransporta masas ierobežojumi ir ieviesti 851 valsts autoceļu posmos ar grants segumu. Ierobežojumi tiek ieviesti, izvērtējot katra ceļa faktisko stāvokli un tā nestspēju, tāpēc posmu skaits, kur tie ir aktuāli, var mainīties katru dienu.

Patlaban visvairāk ierobežojumi ir ieviesti Cēsu apkārtnē 104 ceļu posmos, Madonas apkārtnē 64 ceļu posmos, Jēkabpils apkārtnē 58, Alūksnes apkārtnē 51 un Ludzas – 44 ceļu posmos. Aizkraukles, Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, un Ogres un Saldus apkārtnē ierobežojumi ieviesti 30 līdz 40 ceļu posmos. Karte ar masas ierobežojumiem pieejama šeit.

Autotransporta masas ierobežojumi tiek ieviesti, lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti. Ierobežojumu laikā tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Šķīdonis uz grants ceļiem rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Transporta masas ierobežojumi šķīdoņa laikā ir vispāratzīta prakse, un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti.

Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt, jo uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA "Latvijas Valsts ceļi", zvanot pa diennakts tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma "Twitter" un "Facebook" kontos.