Ozolnieku novads saistībā ar novadu reformu varētu vērsties Satversmes tiesā

Šo ceturtdien Ozolnieku novada domes deputāti sēdē varētu pilnvarot pašvaldības administrāciju vērsties Satversmes tiesā (ST) saistībā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu, informēja domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš (LRA).

Pašvaldība lūgs tiesu izvērtēt, vai, rīkojot jauno reformu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nav pārkāpusi kādas normas un procedūras.

Lai šādu iesniegumu ST sagatavotu, administrācijai nepieciešams domes pilnvarojums, par ko arī plānots lemt domes sēdē. Tā sasaukta 26.septembrī plkst.17.

Vienlaicīgi Liepiņš un domes deputāts Uldis Ainārs (V) lūguši Iepirkumu uzraudzības biroju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izvērtēt, vai VARAM amatpersonas, steidzamības kārtā rīkojot divas iepirkumu procedūras pētījumu veikšanai saistībā ar plānoto reformu, ir rīkojušās tiesiski. Domnieki arī lūdz izvērtēt, vai amatpersonu rīcībā nav koruptīva rakstura iezīmju un, vai tās neatrodas interešu konfliktā attiecībā uz izvēlētajiem pretendentiem, kā arī citus aspektus saistībā ar iepirkumu.

Jau vēstīts, ka sabiedriskajā apspriedē par plānoto teritoriālo reformu Ozolnieku novadā piedalījušies 9% iedzīvotāju, lielākajai daļai iestājoties pret to, kā arī paužot bažas par iespējamu nevienlīdzīgu interešu pārstāvniecību, sociālo pakalpojumu groza samazināšanos un citiem jautājumiem.

Noraidošo viedokli par reformu pauduši 837 apspriešanas dalībnieki - viņi norādījuši, ka nevēlas Ozolnieku novada apvienošanu ar Jelgavas novadu un Jelgavu. Savukārt 42 apspriešanas dalībnieki atbalstījuši administratīvi teritoriālās reformas ideju. Vēl trīs apspriešanas anketas atzītas par nederīgām vai sabojātām.

Tāpat ziņots, ka arī Liepājas pašvaldība apsver iespēju vērsties Satversmes tiesā, ja administratīvi teritoriālā reforma tiks īstenota esošajā redakcijā, kas paredz Liepāju apvienot ar apkārtējiem novadiem, sacīja Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis (LRA).

"Liepāja vienmēr ir bijusi valsts nozīmes pilsēta, un mums ir ļoti svarīgi, ka mēs to saglabājam," sacīja Vilnītis, norādot, ka šādai vēlmei ir dažādi iemesli. "Gan pilsētas attīstības stratēģijas dēļ, kas tomēr ir atšķirīga no lauku teritorijas, gan pieejamo [Eiropas Savienības] fondu finansējuma dēļ - tie fondi, kas ir paredzēti pilsētām atšķiras no tiem, kas paredzēti lauku novadiem," viņš teica.

Vilnītis norādīja, ka esot ļoti daudz ekonomiskos apsvērumos balstītu argumentu, kāpēc nepiekrīt Liepājas apvienošanai ar apkārtējiem novadiem, taču arī VARAM rīkotās konsultācijas ar pašvaldībām, viņaprāt, "notikušas nepareizi".

Liepājas pašvaldība skaidrošot savu pozīciju arī Saeimas deputātiem, taču, ja Liepājas viedoklis netiks respektēts, pēdējais solis būšot vēršanās Satversmes tiesā.