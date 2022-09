Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietušas 17 personas

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 82 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas 17 personas, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 514 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 217 par ātruma pārsniegšanu, desmit par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, viens par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā un deviņi par agresīvu braukšanu.

Pagājušajā diennaktī policija devusies 369 izsaukumos, vairumā gadījumu – 127 – tie bijuši Rīgas reģionā.

Arī vairums ceļu satiksmes negadījumu reģistrēti Rīgas reģionā. Kopumā galvaspilsētas reģionā fiksēti 36 šādi negadījumi, Zemgales reģionā – astoņi, Vidzemes – 15, Kurzemes – 13 un Latgales – 10.

Aizvadītajā diennaktī arī Rīgas reģionā konstatētas trīs laupīšanas, divas zādzības no automašīnas, viena zādzība no mājokļa, kā arī piecas velosipēdu zādzības. Viena zādzība no mājokļa konstatēta arī Latgales reģionā.