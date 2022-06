'Pankūkas.lv' uzvar valsti strīdā par uzkodu komplektu piegādi asinsdonoriem

Administratīvā rajona tiesa šā gada 17. jūnijā pēc SIA "Pankūkas.lv" pieteikuma atzina par prettiesisku Valsts asinsdonoru centra (VADC) iepirkumu komisijas 2020. gada 7. jūlija lēmumu par konkursa rezultātiem 58 677 eiro vērtajā iepirkumā par 50 000 uzkodu komplektu piegādi donoriem, kā arī uzlika par pienākumu Latvijas Republikai atlīdzināt uzņēmumam 24 137 eiro zaudējumus, liecina Latvijas tiesu portālā pieejamais anonimizētais spriedums.

Ar šo lēmumu tiesības piegādāt 50 000 uzkodu komplektus VADC ieguva 2017. gadā reģistrētā pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpniece SIA "Giline for life". Pēc "Lursoft" datiem, 2021. gadā šis uzņēmums apgrozījis 112 604 eiro un gadu noslēdzis ar 19 505 eiro peļņu. Vienīgais uzņēmuma īpašnieks un patiesā labuma guvējs ir Māris Logins.

Savukārt "Pankūkas.lv", kuru VADC atzina par uzvarētāju pirmajā iepirkumā par uzkodu komplektu – puslitra minerālūdens pudeles, žāvētu augļu un riekstu maisījuma, viena batoniņa – piegādi, reģistrēta 2008. gadā.

Kā darbības veidus šis uzņēmums norādījis ēdināšanas, kā arī restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumu sniegšanu. 2020. gadā uzņēmums apgrozīja 139 021 eiro, bet gadu noslēdza ar 45 449 eiro zaudējumiem. Dati par 2021. gadu pagaidām nav pieejami. 54,92% uzņēmuma īpašnieks ir Mareks Elnionis, bet Rolandam Zablockim un Ūdo Ogam pieder katram 22,53% uzņēmuma.

Pirmajā piegājienā uzvar "Pankūkas.lv"

Spriedumā teikts, ka VADC 2020. gada 27. martā izsludināja atklātu konkursu "Donoru uzkodu komplektu piegāde" par 50 000 vienību donoru uzkodu komplektu iegādi. Saskaņā ar konkursa nolikumu viena uzkodu komplekta vērtība (cena) bija noteikta 1,42 eiro. Konkursa nolikums noteica, ka iepirkuma paredzamā līgumcena ir 58 677 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), savukārt nolikuma pielikumā "Finanšu piedāvājums" bija noteikts, ka kopējā iepirkuma līguma cena ir 58 677 eiro bez PVN un attiecīgi 71 000 eiro ar PVN.

Konkursā piedāvājumu iesniedza četras komercsabiedrības, tostarp "Pankūkas.lv", kā arī SIA "Giline for life".

VADC iepirkumu komisija 2020. gada 18. maijā par konkursa uzvarētāju atzina "Pankūkas.lv", bet "Giline for life" piedāvājumu noraidīja, atzīstot to par neatbilstošu iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, jo finanšu piedāvājumā bija veiktas izmaiņas viena donoru uzkodu komplekta cenā, kas nebija pieļaujams.

Nepiekrītot šim lēmumam, "Giline for life" 2020. gada 27. maijā vērsās ar iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), lūdzot aizliegt VADC slēgt iepirkuma līgumu ar "Pankūkas.lv" un atkārtoti izvērtēt visus konkursa pretendentus.

IUB līgumu slēgt aizliedz

IUB iesniegumu izskatīšanas komisija 2020. gada 29. jūnijā atcēla VADC lēmumu par konkursa rezultātiem un uzdeva atkārtoti izvērtēt iesniegtos piedāvājumus.

2020. gada 7. jūlijā VADC iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējusi visu pretendentu piedāvājumus, līguma slēgšanas tiesības piešķīra "Giline for life".

Nepiekrītot pasūtītāja lēmumam par konkursa rezultātiem, "Pankūkas.lv" 2020. gada 17. jūlijā vērsās ar iesniegumu IUB, lūdzot šo lēmumu atcelt, taču IUB atteicās izskatīt "Pankūkas.lv" sūdzību.

IUB lēmumā norādīja, ka tā Iesniegumu izskatīšanas komisija jau bija izskatījusi jautājumu par "Giline for life" piedāvājuma atbilstību konkursa nolikuma prasībām un konstatējusi, ka pasūtītājs bija labojis aritmētisko kļūdu šajā piedāvājumā.

Nepiekrītot šim lēmumam, "Pankūkas.lv" vērsās tiesā ar pieteikumu, kurā lūdza IUB lēmumu atzīt par prettiesisku. Tiesvedības laikā pieteikums tika papildināts ar prasījumu par zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu, kā arī grozīts sākotnēji pieteiktais zaudējumu atlīdzinājuma apmērs.

Pārmet neprecizitātes

"Pankūkas.lv" norādīja, ka, atlasot pretendentus un vērtējot iesniegtos piedāvājumus, pasūtītājam jāievēro arī iepirkuma nolikumā noteiktās prasības. Tātad vispirms jāvērtē, vai ir ievērotas prasības attiecībā uz noformējumu, bet pēc tam jāpārbauda atbilstība tehniskajai specifikācijai. Līdz ar to tikai tiem pretendentiem, kuri ievērojuši gan noformējuma, gan tehniskās specifikācijas prasības, pārbauda finanšu piedāvājumu.

Pretendents "Giline for life" nolikuma pielikumā "Finanšu piedāvājuma forma" apzināti bija vecis izmaiņas sadaļā "kopējā cena eiro bez PVN", norādot 58 500 eiro, un sadaļā "vienības cena eiro ar PVN", norādot 1,4157 eiro, līdz ar to tā bija jāizslēdz no tālākās pārbaudes jau pirmajā – noformējuma pārbaudes – posmā. Pasūtītājam piedāvājuma pārbaudes otrajā posmā bija pienākums pārbaudīt piedāvājuma atbilstību.

"Pankūkas.lv" norādīja, ka "Giline for life" apzināti ignorējis konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā ietverto nosacījumu viena uzkodu komplekta vērtībai (cenai) – 1,42 eiro (ieskaitot PVN), izmainot to uz 1,4157 eiro. Tādēļ šī uzņēmuma piedāvājums neatbilda tehniskajai specifikācijai un bija jāizslēdz no tālākās pārbaudes, pat ja tas nebija noticis jau pirmajā posmā.

Ņemot vērā, ka "Giline for life" bija jābūt izslēgtai kādā no pirmajiem posmiem, tad trešajā posmā vērtēt tās piedāvājumu pasūtītājam vairs nebija tiesību. Savukārt kļūdu, ja tādas patiesi nejauši pieļautas, labošana saskaņā ar nolikumu ir pieļaujama tikai trešajā posmā.

"Pankūkas.lv" uzsvēra, ka IUB uzdeva VADC veikt labojumus "Giline for life" finanšu piedāvājumā, aizbildinoties ar aritmētisku kļūdu, taču uzņēmums esot nevis nejauši kļūdījies, bet apzināti izmainījis piedāvājumu, mainot formā norādīto vienas vienības cenu.

Savukārt IUB esot ignorējis faktu, ka "Giline for life" bija atzinusi apzinātu cenas maiņu savā 2020. gada 27. maija iesniegumā.

Nebija aritmētiska kļūda

Pieteikumā bija norādīts, ka IUB nonācis pretrunās ar savu līdzšinējo praksi – konkrētajā gadījumā vienas vienības cenas noapaļošana nebija pieļaujama, jo tā ietekmēja piedāvājuma kopējo summu. "Pankūkas.lv" ieskatā strīds ir par to, kas ir atzīstams par "aritmētisku kļūdu" un vai tāda ir bijusi konkrētajos apstākļos.

IUB pieļaujot izmaiņu labošanu pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendente, kas bija apzināti ignorējusi iepirkuma prasības, tika nostādīta labākā situācijā nekā pārējie. Šādi tika pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem princips, uzsvēra "Panūkas.lv".

Savukārt prasību atlīdzināt zaudējumus, "Pankūkas.lv" pamatoja, norādot, ka tad, ja birojs nebūtu pieņēmis abus iepriekšminētos lēmumus, iepirkuma līgums tiktu noslēgts ar pieteicēju, kura jau sākotnēji bija atzīta par konkursa uzvarētāju.

No uzvaras konkursā pieteicēja būtu guvusi 23 677 eiro peļņu, ko pamato atbilstoši "Pankūkas.lv" komercnoslēpumu saturoši aprēķini. Minētā summa uzskatāma par atrauto peļņu un ir uzņēmumam atlīdzināma. Tāpat "Pankūkas.lv" norādīja, ka tai radušās arī juridiskās palīdzības izmaksas – 775 eiro, tādējādi kopējā zaudējumu atlīdzinājuma summa ir 24 452 eiro.

"Pankūkas.lv arī lūdza atlīdzināt nemantisko kaitējumu 5000 eiro. Uzņēmums norādīja, ka tam radās nelabvēlīgas nemantiskās sekas, jo iepirkuma līguma nenoslēgšana liedza iespēju uzlabot reputāciju, iegūt jaunus klientus un pieredzi. Tāpat VADC nebija tiesību noslēgt iepirkuma līgumu, jo uzņēmums bija sūdzējies IUB par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, par ko VADC bija zināms.

IUB pārmetumiem nepiekrīt

Savukārt IUB tiesai norādīja, ka "Pankūkas.lv" pieteikumu uzskata par nepamatotu un lūdza to noraidīt.

IUB uzsvēra, ka 2020. gada 29. jūnija lēmuma pamatā ir secinājums, ka konkursa nolikuma noteikumi viennozīmīgi neparedzēja, ka finanšu piedāvājums, kurā būtu norādīta cita (zemāka) cena nekā norādīts tehniskajā specifikācijā vai finanšu piedāvājuma formā, būtu atzīstams par neatbilstošu, kaut arī izpildītu visas konkursa nolikuma prasības.

Līdz ar to kā atbilstošs un samērīgs situācijas risinājums tika norādīta iespēja labot pretendenta finanšu piedāvājumā kļūdaini norādīto cenu. Arī konkursa nolikums arī paredzēja aritmētisko kļūdu labošanu.

Pretēji "Pankūkas.lv" apgalvotajam, IUB ieskatā, konkrētā kļūda pretendentes "Giline for life" finanšu piedāvājumā varēja tikt uzskatīta par aritmētisku kļūdu, jo šis uzņēmums norādīja cenu par vienu vienību ar četrām zīmēm aiz komata, taču, ja konkursa nolikuma noteikumi paredzēja norādīt vienības cenu ar divām zīmēm aiz komata, pretendenta piedāvāto cenu bija iespējams labot, to noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

Attiecīgi, reizinot šo noapaļoto vienības cenu ar finanšu piedāvājuma formā noteikto daudzumu, iegūstama finanšu piedāvājuma formā norādītā kopējā līgumcena. Līdz ar to šīs pretendentes finanšu piedāvājumā esošo kļūdu bija iespējams labot ar aritmētiskām darbībām.

Konkursa nolikums neparedzēja cenas vērtēšanu, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, līdz ar to aritmētiskās kļūdas labošana šādā kārtībā nevarēja ietekmēt vienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, kas noteic, ka IUB ir tiesīgs iesniegumu atstāt bez izskatīšanas, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru par šo pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau ir bijis iesniegts un izskatīts iesniegums, "Pankūkas.lv" iesniegums par konkursa rezultātiem netika pieņemts izskatīšanai.

VADC: uzvarētājs izvēlēts pareizi

Arī VADC savos paskaidrojumos tiesai "Pankūkas.lv" pieteikumu kā nepamatotu lūdza noraidīt. Veicot sākotnējo iepirkumam iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, pirmajā posmā tika pārbaudīts dokumentu noformējums, tostarp parakstu un dokumentu atvasinājumu apliecinājumu esamība, nevis dokumentu saturs. Savukārt iepirkuma otrajā vērtēšanas posmā tika pārbaudīts iesniegto dokumentu saturs atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām un tika pārbaudīts arī katra pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums.

Sākotnēji pretendentes "Giline for life" piedāvājums otrajā vērtēšanas posmā, veicot tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, tika atzīts par neatbilstošu un noraidīts. IUB 2020. gada 29. jūnija lēmumā norādīts, kā pareizi bija jāvērtē neatbilstoši iesniegtais finanšu piedāvājums, labojot to kā aritmētisku kļūdu.

Balstoties uz šo lēmumu, pasūtītājs veica atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu, labojot "Giline for life" finanšu piedāvājumā norādīto viena donoru uzkodu komplekta vērtību un veicot noapaļošanu līdz diviem cipariem aiz komata.

Pasūtītājs līdz ar to veica pretendentes "Giline for life" piedāvājuma vērtēšanu arī trešajā vērtēšanas posmā.

Lēmums par konkursa rezultātiem tika pieņemts 2020. gada 6. jūlijā, un pretendenti par to tika informēti nākamajā dienā, nosūtot paziņojumus.

Saskaņā ar likumu sūdzība par konkursa procedūras pārkāpumiem bija iesniedzama 10 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, tātad līdz 2020. gada 17. jūlijam. SIA "Pankūkas.lv" bija informējusi pasūtītāju, ka iesniegums birojam tiks iesniegts, taču VADC pirms iepirkuma līguma noslēgšanas 2020. gada 27. jūlijā pārliecinājās, ka iesniegums birojā nav pieņemts.

"Pankūkas.lv" pretenzijas IUB bija jāvērtē, secina tiesa

Atbilstoši Senāta judikatūrai, pārbaudot biroja lēmumu, ar kuru iesniegums atstāts bez izskatīšanas, tiesai sākotnēji pārbaudāms, vai birojam bija pamats pieteikumu atstāt bez izskatīšanas. Tiesa atzina, ka IUB 2020. gada 29. jūnija lēmums jāuzskata par starplēmumu, jo tam nav iepirkuma procedūru noslēdzoša rakstura. Tādēļ "Pankūkas.lv" nevarēja to pārsūdzēt tiesā.

Savukārt, ja atzītu, ka strīdus jautājums uz tā paša pamata un par to pašu priekšmetu ir jau ticis izvērtēts un tādēļ lēmums par pieteicējas iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas ir bijis pamatots, tad nāktos secināt, ka uzņēmumam nebūtu iespējams saņemt tiesas vērtējumu par strīdus jautājumu pēc būtības.

Tiesa arī ņēma vērā to, ka nedz no biroja 2020. gada 29. jūnija lēmuma, nedz no VADC iepirkumu komisijas 2020. gada 7. jūlija lēmuma neizriet norādes, ka jautājumam par pretendenta "Giline for life" iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām, no kā faktiski atkarīgs konkursa rezultāts un iepirkuma līguma tiesību piešķiršana, ir galīgā noregulējuma raksturs (tiešas un galīgas sekas), proti, ka tālākā procedūras tiesiskuma pārbaude būtu veicama, vēršoties ar pieteikumu administratīvajā tiesā.

Tiesa secina, ka šādā situācijā "Pankūkas.lv" pēc būtības tiktu liegtas tiesības uz tiesas kontroli pār iepirkuma procedūras tiesiskumu, proti, tiesības uz taisnīgu tiesu, un tas neatbilstu Satversmes 92. pantam.

Ievērojot minēto, tiesa uzskata, ka IUB nebija pamata atstāt bez izskatīšanas "Pankūkas.lv" iesniegumu.

Birojam, pieņemot galīgo lēmumu un nekonstatējot jaunus pārbaudāmus apstākļus un vērtējamus argumentus, bija tiesības neatkārtot izvērstā formā to motivāciju, kas bija ietverta 2020. gada 29. jūnija lēmumā, bet būtu bijis pietiekami uz to atsaukties, jo procesa dalībniekiem tā jau bija zināma.

"Giline for life" no dalības konkursā bija jāizslēdz

Tiesa atzina, ka lietā nepastāv strīds par to, ka pretendente "Giline for life" iesniedza piedāvājumu konkursā, norādot finanšu piedāvājumā ailē "vienības cena eiro ar PVN" skaitlisko vērtību 1,4157 eiro, bet ailē "kopējā cena eiro bez PVN" – 58 500 eiro. Lietā ir strīds par to, vai konkrētajos apstākļos tas varēja un vai tam bija jābūt par pamatu "Giline for life" izslēgšanai no konkursa.

Tiesa arī atzina, ka Publisko iepirkumu likumā paredzētā piedāvājumā pieļauto aritmētisko kļūdu labošana ir vienlīdz attiecināma arī uz pārrakstīšanās kļūdu vai citādu nejaušu kļūdu labojumu, kas nenoved pie piedāvājuma grozīšanas, bet šajā gadījumā pretendentes "Giline for life" pieļautā kļūda piedāvājumā nav atzīstama par aritmētisku kļūdu, ar to saprotot tādu kļūdu, kas radusies aritmētisku darbību rezultātā un kas būtu labojama, veicot aritmētiskas darbības.

Tāpat lietā esošie materiāli neliecina par to, ka "Giline for life" pieļautā kļūda ir radusies neapzināti, piemēram, cilvēka neuzmanības vai tehnisku ierīču neatbilstošas darbības dēļ.

Kaut gan pasūtītājs un birojs šo jautājumu nebija analizējuši, tomēr lietas materiāli satur informāciju, no kuras iespējams izdarīt secinājumu par pieļautās kļūdas rašanās cēloņiem, proti, oir secināms, ka "Giline for life" izmainīja finanšu piedāvājumā paredzēto informāciju par viena uzkodu komplekta vienības cenu un līguma kopējo cenu, jo bija uzskatījusi, ka to pieļauj konkursa nolikums.

Par to liecina "Giline for life" apgalvojums, ka konkursa nolikumā norādītā iepirkuma paredzamā līgumcena 58 677 eiro (bez PVN) neesot bijusi pareizi noteikta. Tāpat "Giline for life" atsaukusies uz konkursa nolikum, kas noteica, ka tiek noraidīts piedāvājums, ja tas ir nepamatoti lēts vai ja piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no paredzamās līgumcenas. "Giline for life" ieskatā, tas pieļāvis līgumcenas maiņas iespēju.

Uzņēmums arī norādījis, ka tās pieļautā kļūda radusies, iepirkuma nolikumā neprecīzi formulējot prasības, kā arī iepazīstoties ar agrāk izsludināta līdzīga iepirkuma dokumentāciju.

Tiesas ieskatā minētais norāda uz to, ka "Giline for life" pieļautās kļūdas cēlonis meklējams nepareizā nolikuma prasību izpratnē.

Nolikumā liekas prasības

Tiesa uzskata, ka minētā iepirkuma prasība, kas tieši izrietēja no normatīvajā regulējumā paredzētā, bija pietiekami skaidra un nevarēja tikt interpretēta citādi, savukārt fakts, ka "Giline for life" izmainīja veidnē ietverto informāciju, liecina par mērķtiecīgu darbību, nevis aritmētisku, pārrakstīšanās vai citāda veida neapzinātu kļūdu.

Tiesa norādīja, ka var piekrist tam, ka konkursa nolikuma divos punktos ietvertās prasības attiecībā uz nepamatoti lētu piedāvājumu un paredzamās līgumcenas pārsniegšanu konkrētā iepirkuma kontekstā varēja nebūt pilnībā izprotamas.

Visticamāk, pasūtītājs nebija izrādījis pienācīgu rūpību, sastādot konkursa nolikumu, un bija ietvēris tajā arī tādas vispārīgas prasības, kas būtu loģiskas citā iepirkumā, bet konkrētajā gadījumā tās uzskatāmas par liekām, ievērojot to, ka iepirkuma priekšmeta vienas vienības cena un kopējā līgumcena bija nemainīga.

Tomēr "Giline for life" šaubu gadījumā bija tiesības lūgt pasūtītājam sniegt skaidrojumu par minētajiem jautājumiem, bet uzņēmums šīs tiesības nebija izmantojis.

Tātad, norādot finanšu piedāvājumā vienības cenu 1,4157 eiro ar PVN un kopējo cenu 58 500 eiro bez PVN, "Giline for life" bija izmainījusi attiecīgās vērtības skaitlisko izteiksmi pretēji tam, ko prasīja konkursa nolikuma prasības, bet nevis kļūdījusies aritmētiskos aprēķinos. Tiesas ieskatā "Giline for life" iesniegtais finanšu piedāvājums uzskatāms par neatbilstošu nepareizi norādītās iepirkuma līgumcenas dēļ.

Tiesas vērtējumā, konkrētajā gadījumā ir nozīme tikai tam, vai pieļautās kļūdas labošana faktiski nenozīmētu jaunu piedāvājumu. Tiesa uz šo jautājumu atbildēja apstiprinoši.

Zaudējumu prasība pamatota

Tiesa secināja, ka iepirkuma procedūrā ir tikusi nepamatoti vērtēta pretendentes "Giline for life" finanšu piedāvājumā pieļautā kļūda, nekorekti norādot viena uzkodu komplekta vienības cenu un kopējo līguma summu, kā tāda, kas pasūtītājam bija jālabo saskaņā ar konkursa nolikuma pielikumā norādītajām pozīcijām.

Līdz ar to VADC lēmums par konkursa rezultātiem ir atzīstams par prettiesisku.

Ievērojot to, ka tiesa atzinusi apstrīdēto lēmumu par prettiesisku, pieteicējai pastāv tiesības prasīt zaudējumu atlīdzinājumu.

Lietā noskaidrots, ka pieteicēja sākotnēji tika atzīta par konkursa uzvarētāju, vienlaikus noraidot "Giline for life" piedāvājumu kā neatbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām.

Sekojot biroja 2020. gada 29. jūnija lēmumā norādītajam, pasūtītājs atkārtoti izvērtēja pretendentu piedāvājumus un pieņēma "Giline for life" piedāvājumu, koriģējot attiecīgās kļūdas, kā atbilstošu nolikumam, un atzina šo pretendentu par konkursa uzvarētāju.

Līdz ar to, ja iepirkuma procedūrā nebūtu dots nepareizs novērtējums "Giline for life" finanšu piedāvājumam, pieļaujot kļūdas labošanu tajā un faktiski jauna, nolikuma prasībām atbilstoša piedāvājuma iesniegšanu, tad nav šaubu, ka, iepirkuma procedūrai noritot korekti, par uzvarētāju tiktu atzīta un līguma slēgšanas tiesības iegūtu tieši "Pankūkas.lv".

Tiesa lietā nekonstatēja citus apstākļus, kas konkursa procedūras paredzamās norises gaitā tomēr būtu varējušas liegt "Pankūkas.lv" uzvarēt, un uz tādiem nav norādījušas arī atbildētājas pusē pieaicinātās iestādes.

Tiesa secināja, ka "Pankūkas.lv" ir pierādījusi, ka tā iepirkumā būtu guvusi peļņu – 23 362 eiro, savukārt pierādījumi par negūto peļņu lielākā apmērā – 23 677 eiro – nav pietiekami. Tādēļ prasījums par zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar neiegūto peļņu ir apmierināms daļā par 23 362 eiro, bet pārējā daļā ir noraidāms.

Tiesa atzina par pamatotu arī uzņēmuma prasījumu daļā par zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar juridisko pakalpojumu saņemšanu, nosakot atlīdzinājuma summu 775 eiro.

Kopējā summa, kas nosakāma "Pankūkas.lv" prasījuma par zaudējumu atlīdzināšanu ietvaros, ir 24 137 eiro.

Tāpat tiesa secināja, ka "Pankūkas.lv" nodarītais nemantiskais kaitējums nav atzīstams par tik smagu, lai noteiktu atlīdzinājumu naudā, līdz ar to prasījums par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu ir noraidāms.

Šo spriedumu iespējams pārsūdzēt Senāta Administratīvo lietu departamentā.