Pārbaudīs iespējamos epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumus pansionātā Krustpils novadā

Veselības inspekcija (VI) sākusi pārbaudi par iespējamiem epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumiem Covid-19 skartajā pansionātā "Jaunāmuiža" Krustpils novadā, aģentūrai LETA apliecināja VI sabiedrisko attiecību speciāliste Maira Kalniņa.

Viņa skaidroja, ka inspekcija saņēmusi sūdzību par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumiem sociālās aprūpes centrā, kas, iespējams, veicinājis Covid-19 infekcijas izplatību iestādē. Lai izvērtētu iesnieguma pamatotību, VI pieprasīja steidzami sniegt argumentētu skaidrojumu par rīcībām epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanā saistībā ar Covid-19 izplatību Krustpils novada pašvaldības aģentūrā "Jaunāmuiža", kā arī sniegt dokumentus, kuri apliecina pasākumu īstenošanu, kas veicami centrā, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

Vienlaikus VI lūdza sniegt darbinieku darba algoritmu darbā ar Covid-19 pozitīviem iemītniekiem un informāciju par darbinieku karantīnas un ierobežojumu ievērošanu.

Tāpat tikusi pieprasīta informācija arī no Slimību profilakses un kontroles centra ar "Jaunāmuiža" darbiniekiem, kuriem novembrī un decembrī piešķirts Covid-19 inficēto vai kontaktpersonu statuss.

Pansionāta vadība savā skaidrojumā VI esot norādījusi, ka iestāde darbu veic pēc izstrādātā rīcības plāna un, ievērojot Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un VI izstrādātās un iesūtītās rekomendācijas darbam Covid-19 izplatības laikā un pieturoties pie prasībām, kādas noteiktas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējiem.

Paskaidrojumā, arī norādīts, ka "iestādē tiek darīts viss iespēju robežās, kas saistās ar Covid-19 vīrusa apkarošanu un ierobežošanu". Darbinieki tiekot nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem. Arī pirms vīrusa iekļūšanas iestādē darbiniekiem esot bijuši stingri noteikti pasākumi, kas jāveic, piemēram, telpu regulāra vēdināšana, virsmu dezinfekcija ik pa divām stundām, obligāta roku dezinfekcija un masku nēsāšana.

"Ienākot iestādē, darbiniekiem katru dienu uzraugi mērīja un mēra ķermeņa temperatūru, kā arī katru dienu medicīnas māsas mērīja un mēra klientiem ķermeņa temperatūru," vēstīts pansionāta paskaidrojumā.

"Jaunāmuiža" vadība norādīja, ka arī klienti nepieciešamības gadījumā tika testēti. Ciemiņu apmeklējumi tiekot liegti, tikai vasarā pēc pieraksta varēja apmeklēt savu radinieku. Savukārt jauni klienti iestādē neesot uzņemti jau no 13.novembra. Paciņas tikai oriģinālajos veikala iepakojumos no klientu radiem tiekot pieņemtas, tās tiek dezinficēti no ārpuses.

"Lai situāciju izvērtētu objektīvi, pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas plānota arī inspicēšana klātienē, tajā skaitā klientu un darbinieku aptaujāšana, kas palīdzētu iegūt patiesāku situācijas redzējumu," skaidroja Kalniņa.

Viņa arī norādīja, ka, ņemot vērā VI līdzšinējo pieredzi, praktiski katrā otrajā sūdzībā paustie fakti ir subjektīvs un uz sakāpinātām emocijām balstīts pieņēmums, kas ne vienmēr apstiprinās dzīvē, īpaši šajā saspringtajā periodā. Līdz ar to secinājumus varēs izdarīt tikai pēc vispusīgas un objektīvas situācijas pārbaudes gan dokumentāli, gan praktiski uz vietas iestādē.

Jau ziņots, ka pansionātā "Jaunāmuiža" Krustpils novadā Covid-19 atklāts lielākajai daļai klientu un darbinieku.

Pacienta iemītnieki, kuriem konstatēts vīruss, tiek izolēti no veselajiem. Savukārt darbinieki, kuriem bijis pozitīvs Covid-19 tests, devušies pašizolācijā.