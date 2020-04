Pārsteidzošie rezultāti 'Zilajā krustā': karantīna turpinās, Covid-19 pacienti jūtas labi

Viss sākās ar to, ka pirms dažām dienām kāds patversmes "Zilais krusts" iemītnieks bija hospitalizēts ar respiratorās slimības simptomiem. Viņam veica Covid-19 testu, kas izrādījās pozitīvs. Hospitalizēts bija no citas adreses, taču epidemiologi uzzināja, ka ikdienā viņš dzīvoja patversmē. Tur vēl kādam iemītniekam ar izteiktiem Covid-19 simptomiem testi apstiprināja vīrusu. Jau plašākā epidemioloģiskajā izmeklēšanā, pārbaudot arī visus šajā patversmē strādājošos, kas tur arī dzīvoja, rezultāti bija pārsteidzoši.

"No 31 izmeklētā 25 jeb 80% bija Covid-19 pozitīvs rezultāts," saka Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāvis Jurijs Perevoščikovs, noslēdzot šo epidemiologu veiktās izmeklēšanas stāstu. Pārbaudītas arī kontaktpersonas. Evaņģēliski kristīgās draudzes "Zilais krusts" vīriešu patversme atrodas Rīgā, Maskavas ielā.

Šie 25 pacienti arī veido vairāk nekā pusi no aizvadītajā diennaktī reģistrēto jaunā koronovīrusa izraisītās saslimšanas gadījumu skaita, kas kopumā bija 48.

SPKC epidemiologs norāda: tā kā "Zilā krusta" situācija bija pietiekami nopietna, SPKC pieņēma lēmumu par patversmes karantinēšanu. "Labā ziņa ir tāda, ka izmeklētie cilvēki jūtas labi, tikai vienam bija klīniski simptomi. Temperatūru pārbauda divas reizes dienā un viņu stāvoklis ir apmierinošs. Viņi no klīniskā viedokļa, no veselības viedokļa, ir veseli, bet no epidemioloģiskā viedokļa vīrusa klātbūtne organismā liecina, ka bīstamība ir, un šiem cilvēkiem vajadzētu palikt izolācijā," stāsta Pervoščikovs.

Rīgas pašvaldības policijā portālam "Delfi" norādīja, ka patlaban patversmē un tās apkārtnē situācija ir mierīga, patlaban visi klienti, kas tur atrodas, ievēro tiem noteiktos ierobežojumus. Savukārt Valsts policijā portālam "Delfi" apstiprināja, ka pirms patversmes teritoriju apsargāja, to pametuši pāris klienti, taču visi, kas bija aizgājuši no patversmes, ir atrasti un nogādāti atpakaļ patversmē vai medicīnas iestādē.

Kā ziņots, pirmdien plaša inficēšanās ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 tika konstatēta evaņģēliski kristīgās draudzes "Zilais krusts" vīriešu patversmē Rīgā, tāpēc visiem tajā noteikta karantīna. Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte arī informējusi, ka patversmes teritorijā tiks izvietota armijas telts, kurā veselos karantīnai pakļautos klientus nošķirs no jau apstiprinātajiem Covid-19 pacientiem.

Viņa arī apstiprināja, ka laika posmā no 28. marta līdz 30. martam patversmi bija atstājuši pieci tās klienti. Tas noticis laikā, kad teritoriju neviens vēl neapsargāja un patversmes klientiem nebija aizliegts to atstāt.

Otrs aizvadītās diennakts Covid-19 uzliesmojums bija saistīts ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvās vadības centru, proti, saslima pieci zvanu centra darbinieki. "Inficētās personas ir apzinātas, tiek veikti nepieciešamie darbi, lai neļautu infekcijai izplatīties tālāk," stāsta Pervoščikovs.

Savukārt, kā Jelgavas apbedīšanas biroja darbinieki inficējās ar vīrusu, joprojām epidemiologiem nav izdevies noskaidrot. "Neizdodas atrast infekcijas avotu. Jo īstas saiknes ar ārzemēm nav ne viņiem, ne klientiem. Inficēti bija arī daži klienti, kas izmantoja šī biroja pakalpojumus. Viņi visi atrodas karantīnā, pašizolācijā," saka Perevoščikovs.

Lai gan joprojām ir pietiekami daudz gadījumu, kad epidemiologi konstatē epidemioloģisku saikni starp inficēšanos un ceļojumiem uz ārzemēm, to kļūst arvien mazāk. Taču nemitīgi pieaug gadījumu skaits, kad iedzīvotāji inficējas, kontaktējoties ar Covid-19 pacientu. Tāpat arī arvien vairāk ir gadījumu, kad nav iespējams identificēt epidemioloģisko saikni, proti, noskaidrot, kā cilvēks varēja inficēties. "Tas jau stipri liecina, ka ir otrā epidēmijas stadija, kad notiek transmisija sabiedrībā. Bet labā ziņa, ka transmisija ir kontrolējama, jo nepieaug noslogojums uz ārstniecības iestādēm. Jau vairākas dienas hospitalizēto cilvēku skaits, kas atrodas slimnīcā, ir no 25 līdz 28 gadījumiem," stāsta Perevoščikovs.

No viņiem jau vairākas dienas intensīvās terapijas nodaļā ārstējas trīs personas.