Pasākumos klātienē nepotētajiem dalība ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu; bērniem to nevajadzēs

Publiskos pasākumos klātienē varēs piedalīties un pakalpojumus saņemt arī pret Covid-19 nevakcinēti cilvēki, kuriem ir negatīvs Covid-19 tests, kā arī viņu bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem bez vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanās sertifikātiem, ceturtdien, 10. jūnijā, lēma valdība.

Valdība ļāva turpmāk piedalīties publiskos pasākumos klātienē un saņemt publiskus pakalpojumus klātienē arī tām personām, kuras 48 stundas pirms pasākuma vai pakalpojuma saņemšanas ir veikušas polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) testu vai sešas stundas pirms pasākuma vai pakalpojuma saņemšanas ir veikušas Covid-19 ātro antigēna testu (ĀAT) un tas ir negatīvs.

PĶR tests spēj uzrādīt inficēšanos ar vīrusu agrīnākā stadijā, kad vēl nav infekcijas pazīmju, tādēļ ar PĶR testu inficētās personas var izkontrolēt vismaz 48 stundu periodā.

Savukārt ĀAT ir mazāk jutīgs un identificē vīrusu, kad cilvēka organismā ir augstāka vīrusa slodze un personas infekciozā fāze ir tuvāk, tādēļ šī testa rezultātus var izmantot īsāku laika periodu – sešas stundas. Tādēļ ĀAT tests jāveic iespējami tuvāk pasākuma vai pakalpojuma sākumam, skaidrots noteikumu projekta anotācijā, ko valdības sēdei izskatīšanai iesniegusi Veselības ministrija (VM).

Šīs personas pavadošie bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem, varēs piedalīties pasākumos un saņemt pakalpojumu kopā ar vecākiem, neveicot testu.

Tā kā bērniem no 12 līdz 16 gadu vecuma vakcinācija tikai šobrīd ir uzsākta, Covid-19 tests bērniem šim nolūkam tiks apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, pārējām personām, kam ir iespēja vakcinēties ar valsts apmaksātām vakcīnām, tests būs jāapmaksā no saviem līdzekļiem, skaidrojusi VM.

Nevakcinētiem cilvēkiem ar testa sertifikātu, apmeklējot pasākumus, prasības būs augstākas, bet, ja tikai vakcinēti cilvēki apmeklētu, piemēram, teātri, tad varētu sēdēt blakus un bez maskām, valdības sēdē atšķirību skaidroja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem testi būtu nepieciešami, bet, kā norādīja ministrs, cerams, ka arī jaunieši šajā vecumā izlems veikt vakcināciju un to izdarīt līdz jaunā mācību gada sākumam.

Pavļuts rosināja papildināt regulējumu ar nosacījumu, ka līdz 1. augustam no valsts budžeta tiek apmaksāts tests visiem, bet līdz 1. septembrim tas tiktu apmaksāts tikai bērniem. Būtu jādod pārejas posms, kurā cilvēki, kuri vēl nav paspējuši vakcinēties, varētu to izdarīt, sacīja Pavļuts.

Paredzēts, ka šis regulējums stāsies spēkā no 15. jūnija.

Prasības publiskiem pasākumiem

Tāpat pasākumiem, kuros piedalās gan vakcinēti, gan nevakcinēti cilvēki, paredzētas atsevišķas drošības prasības, piemēram, jānodrošina pietiekami efektīva kontrole, lai izvērtētu vakcinācijas, atveseļošanās vai testa veikšanas faktu.

Pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā nevar atrasties apmeklētāji, kas neatbilst vakcinācijas, atveseļošanās vai testa veikšanas prasībām, bet ja tā ir, tad pasākuma vai pakalpojuma sniegšanas laikā jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Visas personas, kuras atrodas pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanās vietā, lieto mutes un deguna aizsegus, kā arī apmeklētajiem tiek nodrošinātas fiksētas personalizētas sēdvietas, tāpat arī jāievēro distance, tai skaitā starp sēdvietām un skatītāju plūsmas nodalīšana.

Kā norādīts VM projekta anotācijā, jānodrošina, ka pasākumi iekštelpās nav garāki par četrām stundām un pasākumos iekštelpās, kas garāki par divām stundām tiek nodrošināts vismaz 15 minūtes ilgs pārtraukums vēdināšanai.

Noteikts, ka iekštelpu pasākumā var maksimāli piedalīties 300 personas, bet ārtelpu pasākumā – 500 personas.

Šādos gadījumos publiska pasākuma organizētājam vai pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pārliecināties par viesu vai apmeklētāju atbilstību vakcinētas personas, pārslimojušas personas vai testētas personas statusam, tādēļ ir tiesības pieprasīt personām uzrādīt apliecinājumu par atbilstību noteiktajām prasībām.