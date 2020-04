'Pasažieru vilciena' darbinieki atrod bezvēsts pazudušu zēnu; policija viņus apbalvo

Šā gada 8. martā ap pulksten 18.45 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī tika saņemta informācija, ka Inčukalna pagasta Egļupē bezvēsts pazudis astoņgadīgs puika, kuram ir veselības problēmas un var neorientēties apkārtējā vidē. Puika prom no mājām bija devies bez apģērba un apaviem, portāls "Delfi" uzzināja policijā.

Ņemot vērā šos nestandarta apstākļus, bija nepieciešams reaģēt ātri un darīt visu nepieciešamo, lai zēns tiktu atrasts pēc iespējas ātrāk.

Meklēšanas darbos tika iesaistīti Valsts policijas darbinieki, kinologs ar suni, Speciālā uzdevuma bataljons (SUB), tika apzinātas vietējās zemessardzes brigādes, meklēšanas darbos gatavojās pievienoties Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ar helikopteru un termoskaneri. Kā arī meklēšanā iesaistījās daudz iedzīvotāju, kuri pārzināja tuvāko apkārtni.

Meklēšanas darbus apgrūtināja fakts, ka laukā bija tumšs un pārmeklējamā teritorija sastāvēja no privātajiem sektoriem, kas ir nožogoti viens no otra, un ciemu no visām pusēm ieskauj mežs. Kā arī blakus atrodas dzelzceļš. Tika veikti plaši meklēšanas darbi, pārmeklējot katru mazāko stūrīti.

Šajā pašā dienā ap pulksten 22.20 AS "Pasažieru vilciens" vilciena mašīnists Dmitrijs Vostokovs, kurš devās maršrutā Rīga – Valmiera, veica ekstremālu bremzēšanu, jo blakus dzelzceļa sliedēm pamanīja guļam mazu zēnu, par to tika ziņots VAS "Latvijas dzelzceļš" dispečeram.

Mašīnista palīgs Aleksandrs Meriņš uzreiz devās pie zēna un to apsedza ar savām drēbēm, jo puika bija bez apģērba un apaviem, un tika sagaidīti policijas darbinieki.

Policija izsaka pateicību Dmitrijam un Aleksandram, kuri spēja reaģēt nestandarta situācijā un pieņemt pareizo lēmumu, lai izglābtu mazo puiku, kā arī pateicas visiem, kuri iesaistījās meklēšanas darbos.