Pašizolāciju turpmāk vajadzēs ievērot, atgriežoties no visām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu

Piektdien, 6. novembrī, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) noteica, ka par valstīm ar augstu saslimstību ir uzskatāmas valstis ar kumulatīvo 14 dienu saslimstības rādītāju virs 50 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, tāpēc pašizolācija jāievēro, Latvijā atgriežoties no valstīm, kuru rādītājs pārsniedz 50, informēja SPKC.

Līdz ar to personām, kuras iebrauc Latvijā no valstīm ar augstāku saslimstības rādītāju par 50, pēc 7. novembra pusnakts ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Vēl pagājušajā nedēļā pašizolācijas ievērošanai nepieciešamais slieksnis bija pielāgots Latvijas aktuālajam divu nedēļu kumulatīvajam Covid-19 saslimstības rādītājam uz 100 000 iedzīvotāju. Šobrīd aktuālā informācija liecina, ka Latvijas kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir sasniedzis 164,6 saslimšanas gadījumus.

SPKC vairs nerekomendē doties uz valstīm, kuru 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs, kā arī Šveicē un Apvienotajā Karalistē un citās atsevišķās valstīs pārsniedz 50 saslimšanas gadījumus.

Pašizolācija turpmāk nebūs jāievēro, tikai atgriežoties no Vatikāna, liecina SPKC apkopotie dati. Visās pārējās ES un EEZ valstīs kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 rādītājs pārsniedz 50.

Tāpat SPKC uzsver: ja atrodies pašizolācijā un valstij, no kuras atgriezies, kumulatīvais rādītājs 14 dienu laikā uz 100 000 iedzīvotāju vairs nepārsniedz 50 tad pašizolāciju drīkst pārtraukt.

Ja esi bijis attēlā norādītajās valstīs vai šķērsojis tās tranzītā, obligāti ievēro 10 dienu pašizolāciju! Ar jaunākiem valstu saslimstības rādītājiem varat iepazīties šeit: https://t.co/3MeMtcGbbj pic.twitter.com/c1gSFJtz73 — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) November 6, 2020

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 7018 Covid-19 testi, reģistrēti 357 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī septiņi nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Pieci mirušie bijuši vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem, bet pa vienam - vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem un no 65 līdz 70 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 5,1%. Pēc SPKC paustā, šis rādītājs ir būtisks, jo, ņemot vērā Eiropas Savienībā noteikto, tam pārsniedzot 4%, slimības izplatība valstī tiek uzskatīta par nekontrolētu un strauju.

Latvijā kopā saslimuši 7476 cilvēki un 1444 izveseļojušies. Līdz šim ziņots par 95 cilvēku nāvi, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī stacionēti 34 Covid-19 slimnieki, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Kopā stacionāros ārstējas 258 pacienti – 247 ar vidēji smagu slimības gaitu, 11 ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīti 537 pacienti.