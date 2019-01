Patērētāju sargi no tirdzniecības atsauc atstarotāju ar latvju rakstu zīmēm

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) no tirdzniecības atsaucis atstarotāju ar latvju rakstu zīmēm, jo tas neatstaro gaismu, informēja PTAC.

Prece, kas iegādāta laika posmā no pagājušā gada 11. oktobra līdz šī gada 19. janvārim, neatbilst standartam "Brīdinājuma aprīkojums neprofesionālajai lietošanai. Testa metodes un prasības", kas nozīmē, ka atstarotājs nepilda savas funkcijas – neatstaro gaismu.

Ja kāds no iedzīvotājiem ir iegādājies šo atstarotāju norādītajos datumos, PTAC aicina sazināties ar komersantu Kristīni Reingoldi pa tālruni 29384424 vai e-pastu kristiner@gmail.com, kā arī atdot to tirdzniecības vietā, kur to iegādājās, lai saņemtu atpakaļ samaksāto naudu.