Triecienu Rinalds nejuta. Vai arī vairs neatceras. Iepriekšējā vakarā puisis bija devies pie miera kā ierasts un nu attapās piespiests pie grīdas, jo uz muguras bija uzkritis gabals sienas. Stāstā par kādā Salacgrīvas mājā iebraukušo kravas auto un ķīmisko vielu noplūdi, kas pirms pāris nedēļām apskrēja ziņu medijus, 23 gadus vecajam Rinaldam Kondratjukam ir viena no galvenajām lomām. Ne tikai tāpēc, ka auto iebrauca viņa mājā, bet gan tāpēc, ka tas vispirms ietriecās tieši puiša gultā. Mazliet atguvies no šoka, Rinalds portālam “Delfi” sniedz savu pirmo interviju par piedzīvoto.

5.23. Tas ir laiks, kad, pēc dienestu ziņām, 3.novembra rītā kravas auto ietriecies Rinalda mājas sienā. Pirms tam izbraucis cauri divām paletēm ar bruģi, uzbraucis uz trotuāra un trāpījis tieši tajā mājas stūrī, kur gulēja Rinalds. No tās puses braucot, citādāk arī nevarēja sanākt, puisis skaidro.

Rinalds nav no slavenā “5 AM” kluba, kā nereti mēdz apzīmēt cilvēkus, kuri mostas tad, kad pārliecinoši lielākā daļa logu vēl ir tumši. Arī 3.novembris nebija izņēmums – piecos no rīta Rinalds vēl gulēja. “Gadās,” viņš pasmejas. Mājās puisis bija viens pats. “Protams, ka es gulēju gultā, un tad es vienā brīdī attapos, ka atrodos uz grīdas un nevaru piecelties, jo man uz muguras bija uzkritis gabals no sienas. Dabūju to gabalu nost no sevis, piecēlos augšā. Apskatījos, ka tur, kur man [iepriekš] atradās gulta, tur fūrei jau atrodas piekabe,” pirmās atmiņas par notikušo stāsta Rinalds. Daļa mašīnas bija izbraukusi cauri mājai.