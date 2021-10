Pavļuts aicina nekavējoties noteikt valstī stingru mājsēdi un komandantstundu

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) pirmdien sasauktajā Krīzes vadības padomē rosinās noteikt valstī stingrus drošības pasākumus, kuri nekavējoties samazina kontaktu skaitu sabiedrībā par vismaz 40%, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).

Saskaņā ar analīzi, kuru aizvadītajās dienās veica VM un speciālisti, kontaktu skaits sabiedrībā ir samazinājies tikai par 5-10%. Ministrijā uzsvēra, ka infekcija izplatās nekontrolēti, slimnīcās ir jau vairāk nekā 1100 Covid-19 pacientu. Zinātnieku modelētās prognozes liecina, ka pie nemainīgas attīstības slimnīcu pārslodze, plānveida pakalpojumu apturēšana ilgs 3 mēnešus, kuru laikā Covid-19 prasīs tūkstošiem cilvēku veselību un dzīvību.

Pavļuts rosinās ieviest drošības pasākumu kopumu ārkārtējās situācijas ietvaros, pamatojoties uz tā dēvēto "D+ konceptu", kas pēc ministrijas iniciatīvas tika izstrādāts Krīzes vadības padomes sekretariātā jau šā gada martā Alfa vīrusa uzliesmojuma gadījumam.

"Sabiedrībai ir jāsakopo visi spēki un uz brīdi jāapstājas, lai apstādinātu vīrusu. Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir būtiski vairot savstarpējo solidaritāti, atbildību un pasargāt mūsu medicīnas sistēmu no sabrukšanas un sabiedrību no novēršamām nāvēm. Esam kraujas malā - aicinu cilvēkus uz izpratni un mobilizāciju vienotai rīcībai. Zinu, ka mēs to spējam," sacīja veselības ministrs.

Konkrētie pasākumi, kuri, Pavļuta ieskatā, var samazināt kontaktu skaitu sabiedrībā, ir sekojoši:

nenotiek nekādi sporta, izklaides, kultūras (kino, teātri, koncerti), amatieru, ēdināšanas, labsajūtas, pulcēšanās, reliģiskie un citi pasākumi klātienē;

klātienē darbs notiek tikai ražošanā, būvniecībā, kritiskajā infrastruktūrā un sabiedrības funkciju nepārtrauktībai;

pēc skolēnu brīvlaika vēl trīs nedēļas notiek attālinātās mācības, nenotiek nekādi interešu izglītības un ārpusskolas pasākumi klātienē, turpina darboties pirmsskolas izglītības iestādes bērniem, kuru vecākiem ir pienākums strādāt klātienē;

iekštelpās un ārtelpās pulcējas ne vairāk kā 10 personas no 2 mājsaimniecībām;

sabiedriskajā transportā - ja paredzamais aizpildījums ir virs 50%, obligāti jābūt atvērtiem logiem, netiek piemērotas braukšanas maksas atlaides, jālieto FFP2 maskas, pasākumu ievērošana stingri jāuzrauga;

visās darba vietās visiem darbiniekiem jāveic ikdienas veselības pārbaude un trīsreiz nedēļā — ātrie antigēnu testi;

līdz 6 stundām saīsināta darba diena klātienē un no pulksten 19 līdz pulksten 6 — mājsēde;

pastiprināta pārkāpumu kontrole privātpersonām un palielināti sodi juridiskajām personām;

ierobežota nebūtiskā ieceļošana.

Līdz ar kontaktu ierobežošanu absolūti nepieciešama:

strauja vakcinācijas gaita, palielinot kapacitāti un līdzestību, jo īpaši riska grupās, kur smagas saslimšanas un nāves riski vislielākie;

slimnīcu kapacitātes īstermiņa palielināšana (t.sk. pagaidu hospitālis);

ārstniecības personāla un resursu mobilizācija (t.sk., privāto iesaistīšana);

maksimāla testēšana, t.sk. vakcinēto skrīnings.

"Vakcinācijai ir jānotiek cauru diennakti, teju 24x7 režīmā. Tikmēr jaunos drošības pasākumus ir jānosaka nekavējoties, lai tie stātos spēkā jau trešdien. Katra diena ir no svara. Pēc trīs līdz četru nedēļu stingrajiem pasākumiem sabiedrība, sākot ar vakcinētajiem, varēs atgriezties līdzšinējā režīmā un divu mēnešu laikā — pie normālas dzīves," pauda Pavļuts.

VM piebilda, ka Latvija ir pirmajā vietā pasaulē saslimstības ar Covid-19 tempā. Pēdējā nedēļā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits palielinājies par 49%, salīdzinot ar saslimstību nedēļu iepriekš.

14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju sasniedzis 1266,4, kas ir divas reizes lielāks nekā otrā viļņa maksimums.

Slimnīcas Covid-19 pacientu skaits dubultojas 14 dienu laikā. Pirmdien slimnīcās ārstējas jau 1114 pacienti - 133 pacienti ar smagu slimības gaitu un 981 ar vidēji smagu. Covid-19 izraisīto nāves gadījumu skaits nedēļas laikā pieaudzis par 48%. Slimnīcās Covid-19 intensīvās terapijas gultu noslodze tuvojas 100%.

VM brīdina, ka pie esošās saslimstības izplatīšanās ātruma, oktobra beigās prognozējami 4000 jaunatklāti Covid-19 pacienti un 275 jauni stacionēšanas gadījumi dienā. Šādā situācijā nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo ārstniecību visiem un būtiski pieaugs no Covid-19 mirušo cilvēku skaits.

Jau ziņots, ka partiju apvienības "Jaunā vienotība" un partijas "Vienotība" valžu kopsēdē pirmdien vienbalsīgi lemts atbalstīt Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) jau iepriekš pausto pozīciju, ka Covid-19 straujās saslimstības ierobežošanai nav cita ceļa kā vien ieviest ļoti stingrus ikdienas ierobežojumus.