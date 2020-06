Pazudis par bezpajumtnieka aizdedzināšanu apsūdzēts jaunietis

Patlaban meklēšanā izsludināts jaunietis, kuru tur aizdomās par bezpajumtnieka aizdedzināšanu pērn vasarā Mežciemā, savukārt pret pārējiem diviem šajā lietā iesaistītajiem jauniešiem kriminālprocess izbeigts.

Valsts policija (VP) pērn paziņoja, ka aizturējusi trīs jauniešus aizdomās par bezpajumtnieka aizdedzināšanu Rīgā, Mežciemā.

Saskaņā ar toreiz policijas paziņoto un sākotnējo informāciju, 25. augustā īsi pēc pusnakts 1962. gadā dzimis bezpajumtnieks devies pārtikas un sadzīves mantu meklējumos Rīgā, Mežciema mikrorajonā. Netālu no degvielas uzpildes stacijas viņa ceļš krustojies ar trim alkohola reibumā esošiem jauniešiem.

Policijas tobrīd rīcībā esošā informācija liecināja, ka viens no jauniešiem viņam paprasījis cigaretes. Saņemot noraidošu atbildi, jaunietis uzlējis vīrietim virsū degšķidrumu, iespējams, benzīnu. Pēc tam otrs jaunietis aizdedzinājis sērkociņu un to sviedis cietušā vīrieša virzienā. Viņa apģērbs spēji uzliesmojis, pēc kā jaunieši aizbēga no notikuma vietas. Cietušais nokritis zemē un sācis vārtīties, lai apslāpētu liesmas.

Pēc laika viņam tas izdevās. Sajutis spēcīgas sāpes visā ķermenī, viņš piecēlies un, sakopojot spēkus, devies uz degvielas uzpildes staciju, kur apsargam izstāstījis par notikušo un lūdzis izsaukt mediķus.

Izsaukta arī policija, kas pamanīja trīs aprakstam atbilstošus jauniešus, kuri slēpās krūmos. Viens no aizturētajiem bija dzimis 2000. gadā, un iepriekš administratīvi sodīts par smēķēšanu. Otrs jaunietis bija dzimis 1998. gadā un aizturēšanas brīdī bija aptuveni vienas promiles reibumā. Viņš iepriekš bijis administratīvi sodīts par narkotisko vielu lietošanu un kūlas dedzināšanu. Savukārt 2002. gadā dzimušais aizturētais atradās 0,8 promiļu stiprā reibumā, un iepriekš policijas redzeslokā nonācis, jo bija vizinājies, pieķeroties braucošam vilcienam.

Izmeklēšanā un pierādījumu vākšanā situācija tomēr mainījusies, proti, pret vienu no jauniešiem policija kriminālprocesu izbeidza, savukārt pret pārējiem diviem februārī tika rosināts uzrādīt apsūdzību.

Prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska apstiprināja, ka prokuratūra pret abiem cēla apsūdzības par slepkavības mēģinājumu, taču, izvērtējot pierādījumus, pret vienu no apsūdzētajiem kriminālprocess izbeigts.

Patlaban lietā palicis viens apsūdzētais, kuram kādu laiku bija spēkā drošības līdzeklis apcietinājums, taču tiesa viņu atbrīvoja. Ņemot vērā, ka vīrietis ar prokuratūru nesadarbojas, tad tiesai lūgts atkārtoti piemērot apcietinājumu, kurš arī akceptēts.

Patlaban persona izsludināta meklēšanā un lieta ir apturēta. Arī cietusī persona, kurš ir bezpajumtnieks ar prokuratūru vairs nesadarbojas.

Abu personu meklēšanā ir veiktas virkne operatīvo darbību, lai viņus abus atrastu.