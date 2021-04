Pēc Lieldienām varēs notikt amatiermākslas un interešu izglītības nodarbības ārā

Nolūkā mazināt Covid-19 izplatību Latvijā un novērst jaunā, daudz infekciozākā vīrusa Lielbritānijas celma pārnesi sabiedrībā, valdība ceturtdien, 1. aprīlī, lēma saglabāt lielāko daļu līdz šim noteikto drošības pasākumu, vienlaikus no 7. aprīļa sperot pirmo soli drošības pasākumu izmainīšanā un atļaujot amatierkustības kolektīvu, kā arī interešu un profesionālās ievirzes kultūrizglītības dalībnieku nodarbības ārtelpās grupās līdz 10 personām, portālu "Delfi" informēja Kultūras ministrijā.

"Tikai konsekventa rīcība, sperot soli pa solim: ik pa trim nedēļām uz priekšu – drošības pasākumu mīkstināšanā – ja saslimstības rādītāji sabiedrībā mazinās, vai arī atpakaļ to pastiprināšanā, ja Covid-19 izplatība atkal pieaug. Vienlaikus atļauto norišu organizēšanā strikti ievērojami sanitārie protokoli un nepagurstoši dienu no dienas un nedēļu no nedēļas monitorējami sabiedrības saslimstības rādītāji un turpināma vakcinācija – šī darbības stratēģija nesīs gaidītos rezultātus pandēmijas uzvarēšanā un atkalredzēšanos klātienes kultūras pasākumos. Nozare šobrīd ļoti gaida satikšanos ar savu skatītāju un klausītāju, tāpēc aicinu mūs visus izdarīt maksimālo, kas ir katra spēkos, lai šis ieilgušais starpbrīdis pēc iespējas ātrāk beigtos," norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

Tāpat valdība lēma atļaut praktiskās dejas apguves klātienes nodarbības Rīgas Baleta skolā, paredzot, ka nodarbības laiks nedrīkst pārsniegt 90 minūtes un uz vienu personu paredzami ne mazāk kā 35 kvadrātmetri telpas.

Tāpat kā līdz šim klātienē iespējams turpināt apmeklēt muzeju ārtelpu ekspozīcijas, doties uz bibliotēkām, lai saņemtu grāmatas līdzņemšanai, un iegādāties grāmatas u.c. preces grāmatnīcās.

Lai nodrošinātu kultūras piedāvājuma veidošanu un pārraidīšanu digitālā formātā, strikti ievērojot Kultūras ministrijas izstrādātās vadlīnijas, turpinās filmēšanas darbi un tiešraižu nodrošināšana.

Darbu, ievērojot noteiktos drošības pasākumus, turpina arī foto pakalpojumu sniedzēji.

Vienlaikus Kultūras ministrija informē, ka soli pa solim, sekojot epidemioloģiskās situācijas attīstībai Latvijā, drošības pasākumi kultūrā turpmāk valdībā varētu tikt noteikti attiecīgi.

Otrajā solī (14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 320) indikatīvi aprīļa beigās būtu iespējami kultūrvietu, muzeju, bibliotēku klātienes apmeklējumi.

Trešajā solī (14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250) indikatīvi maijā varētu notikt brīvdabas auto/laivu pasākumi.

Ceturtajā solī (kad 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 200) indikatīvi jūnijā varētu notikt kultūras pasākumi brīvdabā (personu skaitsatkarīgs no epidemioloģiskās situācijas).