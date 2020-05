Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) epidemioloģiskās izmeklēšanas liecina, ka pēdējā laikā Covid-19 visbiežāk izplatās ģimenes locekļu, kolēģu un draugu vidū, pastāstīja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.



Eksperts kā piemēru minēja iespēju, ka Covid-19 izplatās darba vietā koplietošanas telpās, piemēram, ēdnīcā.

Perevoščikovs atzīmēja, ka kopš marta beigām, kad tika novērota maksimālā saslimstība ar Covid-19, jaunatklāto pacientu skaits krītas jau piekto nedēļu pēc kārtas, kamēr testēšanas apjoms pieaug.

SPKC dati liecinot, ka būtiski ir samazinājies tādu pacientu skaits, kas inficējušies ārpus lokāliem uzliesmojumiem. Ja marta beigās lokālos uzliesmojumos, piemēram, patversmē, atklāto pacientu īpatsvars veidoja mazāko daļu no kopējā atklāto Covid-19 pacientu skaita, tad patlaban novērojams pretējais.

Arī raugoties uz pagājušajā nedēļā konstatētajiem kopumā 67 Coivd-19 pacientiem, daudzi ir bijuši saistīti jau ar zināmiem slimības perēkļiem, uzsvēra epidemiologs. "Izplatība koncentrējas noteiktos objektos," piebilda eksperts.

Pēc epidemiologa paustā, tas liecina, ka Covid-19 izplatība sabiedrībā mazinās, kas savukārt norāda uz ieviesto ierobežojumu efektivitāti. Perevoščikovs atzīmēja, ka, pieaugot testēšanas kapacitātei, samazinās jaunatklāto pacientu skaits, lai gan patlaban analīzes tiek veiktas plašāk un mērķētāk.

Tomēr eksperts uzsver, ka, mazinot Latvijā Covid-19 dēļ ieviestos ierobežojumus, jāpatur prātā samērīgums, jo "vīruss joprojām izplatās tāpat kā līdz šim".

"Mums vajag saprast, ka slimība var atgriezties," uzsvēra epidemiologs.

Savukārt Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis norādījis, ka, lai arī saslimstība ar Covid-19 Latvijā mazinās, šīs slimības ierobežošanā nedrīkst zaudēt modrību.

Eksperts atzīmēja, ka pašlaik Covid-19 izplatīšanās Latvijā vairāk notiek uzliesmojumu veidā, kas liecina, ka visi slimības gadījumi nav apzināti un nekādā veidā nedrīkst zaudēt modrību.

"Ja ilgstoši netiek pamanīts kāda uzliesmojuma sākums, gadījumu skaits var strauji pieaugt," brīdināja infektologs.

Pēdējie novērojumi gan liecina par Covid-19 gadījumu skaita samazināšanās tendenci, atzina infektologs, vienlaikus uzsverot, ka "situācijās, kad ir maz saslimušo, skaits var būtiski mainīties atkarībā no konstatētu uzliesmojumu plašuma".

Raugoties no infektoloģijas viedokļa, infekciju slimībām ir raksturīga izplatība uzliesmojumu veidā, kuri var parādīties dažādās vietās. Tāpēc infektologs norāda, ka patlaban primārais uzdevums ir pamanīt šādus uzliesmojumus laikus un apzināt kontakta personas.

"Jo ģeogrāfiski lokalizētāki ir šie uzliesmojumi, jo vieglāk tos izprast un ierobežot," piebilda Dumpis.

Ņemot vērā to, ka pēdējās dienās lielākā daļa Covid-19 testu tiek veikta dažādās iestādēs un konkrētās mērķgrupās, identificēto inficēto skaits nav tieši atkarīgs no testu skaita, bet drīzāk no tā, cik mērķtiecīgi tie veikti, atzīmēja eksperts.