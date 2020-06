Perevoščikovs: katrs piektais no pēdējās 14 dienās ar Covid-19 saslimušajiem inficējies ārzemēs

Katrs piektais no 36 Latvijā pēdējo divu nedēļu laikā konstatētajiem Covid-19 slimniekiem ar jauno koronavīrusu inficējies ārzemēs, otrdien preses konferencē pēc Ministru kabineta ārkārtas sēdes informēja Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis Juris Perevoščikos.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš norādīja, ka epidemioloģiskā situācija saistībā ar Covid-19 pasaulē joprojām ir saspringta. Tomēr Eiropas Savienībā ir atsevišķas valstis, kas veiksmīgi apkaro šo infekcijas slimību un dalībvalstīs pēdējo trīs mēnešu laikā ir ļoti zems jaunu inficēšanās gadījumu skaits.

Arī Latvijai esot laba situācija, jo pēdējo 14 dienu laikā ir reģistrēti 36 jauni saslimšanas gadījumi, kas ir zemākais rādītājs kopš epidēmijas sākuma.

Tāpat Latvijā jau vairāk nekā nedēļu nav konstatēta inficēšanās ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, skaidroja epidemiologs.

Perevoščikovs vienlaikus uzsvēra, ka katrs piektais no pēdējās 14 dienās reģistrētajiem slimniekiem inficējies ārzemēs. Līdz ar to arī pie relatīvi maza saslimušo skaita faktors, ka cilvēki atgriežas Latvijā un daži no viņiem ir inficēti, ir jāņem vērā.

"Četru nedēļu laikā mēs novērojām, ka pirmie atvieglojumi, kas bija izdarīti iepriekš, darbojas, mēs joprojām kontrolējam šo slimību. Gadījumu skaits nepieauga, tāpēc tagad ir otrais solis – ārkārtējās situācija ir atcelta un ierobežojumi ir vēl vairāk mazināti," sacīja epidemiologs.

Tādēļ ierobežojumi ir aizstāti ar ikdienas drošības pasākumiem, kuri, pēc Perevoščikova vārdiem, nav atkarīgi no Pasaules veselības organizācijas, ierēdņiem vai ministriem – tie ir atkarīgi no sabiedrības rīcības, piemēram, lieki nepulcējoties un ievērojot divu metru distancēšanos.

"Turpinām ievērot higiēnu, jo vīruss paliek tāds pats, kāds tas ir bijis līdz šim – tas izplatās ar pilieniem, no kā mēs varam inficēties. Ievērojam minimālu piesardzību un vīrusa infekcija būs kontrolēta," pauda epidemiologs.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka līdz ar 10. jūniju, kad beidzas valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, valdība ir lēmusi mīkstināt vairākus Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, tostarp ļaujot līdz jūnija beigām pasākumos iekštelpās pulcēties ne vairāk kā 100, bet ārtelpās – ne vairāk kā 300 cilvēku.

Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā tika izsludināta ārkārtējā situācija, kas 7. aprīlī tika pagarināta līdz 12. maijam, saglabājot spēkā esošos ierobežojumus. 7. maijā valdība lēma to pagarināt līdz 9. jūnijam, no 12. maija mazinot virkni ierobežojumu.