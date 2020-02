Pērn Latvijā nelegālo cigarešu īpatsvars sasniedzis rekordzemu līmeni

2019. gadā Latvijā iegādāto nelegālo cigarešu īpatsvars nokrities līdz vēsturiski zemākajam līmenim kopš 2010. gada un ceturtajā ceturksnī bija vien 16,8%, liecina "Nielsen" pētījuma rezultātā apkopotie dati.

Tas ir par 3% mazāk nekā 2018. gada attiecīgajā periodā, veidojot straujāko samazinājumu Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, un ir pietuvinājies Somijas un Vācijas nelegālā cigarešu tirgus līmenim.

Šāds samazinājums bija iespējams, ņemot vērā veiktos kontroles pasākumus uz valsts sauszemes robežas, ostās un lidostā, regulāri atklājot cigaretes, ko personas nelegāli mēģina ievest Latvijā. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvalde pagājušajā gadā izņēma rekordlielu kontrabandas cigarešu un tabakas daudzumu, tabakas izstrādājumu kopējam daudzumam pārsniedzot simt miljonus. Konfiscējot 59 miljonus cigarešu, 39 tonnas tabakas un gandrīz sešas tonnas ūdenspīpju tabakas, valstij novērsti iespējamie zaudējumi aptuveni 19 milj. eiro apmērā.

Savukārt šogad pusotrā mēnesī vien muitas kontroles rezultātā izņemti 2,2 miljoni cigarešu. Regulāri tiek atklātas cigaretes, kas slēptas ogļu, šķeldas, zāģskaidu kravās, vilcienu konstrukcijās, cisternās, kā arī kravas un vieglajās automašīnās izveidotās slēptuvēs. Piemēram, šī gada 19. februārī, veicot no Baltkrievijas iebraukušo kravas vilcienu kontroli, šķeldas kravā tika atklāti 30 000 cigarešu (1500 paciņas) "Queen", "Premjer" un "NZ".

Par slēptuvēm tiek izmantotas vilcienu un autotransporta konstrukcijas un kravas, kuģu konteineri – jebkas, kur iespējams paslēpt cigarešu blokus vai paciņas. Tāpat cigaretes tiek mēģināts pārvadāt personu bagāžā un sūtīt pa pastu. Piemēram, veicot kāda no Krievijas sūtīta pasta sūtījuma muitas kontroli, kurā saskaņā ar pavaddokumentiem bija jābūt rotaļlietām, muitas amatpersonas atklāja 5 400 cigaretes "Fest" un "Korona" (270 paciņas). Šī gada 19.februārī lidostas "Rīga" pasažieru atlidošanas terminālī, veicot no Minskas ieradušos pasažieru bagāžas kontroli, kādas personas ceļasomās muitas amatpersonas atklāja 20 000 nedeklarētu cigarešu "FEST" (1000 paciņas) bez akcīzes nodokļu markām. Personas bagāža sastāvēja tikai no cigarešu paciņām, kas liecina, ka tās vienīgais ceļojuma mērķis bija nelegāla preču pārvietošana un peļņas gūšana. Valstij nenomaksāto nodokļu summa par personas bagāžā konstatētajām cigaretēm pārsniedz trīs tūkstošus eiro.

Kā norāda VID Muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa-Ādmine: "Aizvadītā gada rezultāti cigarešu kontrabandas apkarošanas jomā liecina, ka muita ir strādājusi sekmīgi, gan efektīvi izmantojot tehnisko aprīkojumu un iesaistot pārbaudēs tabakas meklēšanas darba suņus, gan pilnveidojot risku izvērtēšanu un ieviešot centralizētu, attālinātu skenēšanas attēlu analīzi."

Viņa uzsver, ka savu artavu cigarešu kontrabandas ierobežošanai noteikti ir devis arī ieguldījums tehnoloģisko risinājumu ieviešanai, jo īpaši tādēļ, ka tika pabeigta visas ārējās muitas robežas aprīkošana ar kravu rentgena iekārtām.

"Cigarešu kontrabandu muita atklāj katru dienu, un tas būs prioritārs uzdevums muitai arī turpmāk. Kontrabandisti cigaretes slēpj gan speciāli šim mērķim izveidotos slēpņos transporta līdzekļos, gan piesegprecēs rūpnieciski izveidotās slēptuvēs. Kontrabandisti izmanto aizvien rafinētākus paņēmienus cigarešu nelegālai ievešanai, kā arī izlūko muitas kontroles norisi un pieejamos tehniskos rīkus, lai mēģinātu izvairīties no pārbaudēm. Ņemot vērā plānotās izmaiņas tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā un ierobežojumus noteikta veida cigarešu realizācijā, šogad, iespējams, pieaugs centieni cigaretes ievest nelegāli, kam muita ir gatava, jo nestāv uz vietas, bet nemitīgi ievieš jaunas metodes un tehnoloģijas," saka Kārkliņa-Ādmine.