Pērn par valsts naudu 318 krūts vēža pacientes veica krūts rekonstrukcijas

Pērn 318 krūts vēža pacientes, izmantojot valsts finansējumu, veica krūts rekonstrukciju, informēja Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte.

Iepriekš valdība 2022. gada budžetā rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm paredzēja līdzekļus 850 000 eiro apmērā.

Joprojām katru gadu vairāk nekā 1000 sievietēm diagnosticē krūts vēzi, daļai no viņām pilnvērtīgas dzīves kvalitātes atjaunošanai nepieciešams veikt krūts rekonstrukciju. Krūts rekonstrukcija nepieciešama arī tām sievietēm, kuras krūts vēzi uzveikušas iepriekšējos gados un kam veikta krūts onkoloģiskā mastektomija.

Pēc valsts budžeta 850 000 eiro apmērā piešķīruma pērn tika plānotas 317 operācijas, veiktas 318, no tām 44% ir vienetapa operācijas un 56% atliktās krūts rekonstrukcijas operācijas. Šogad plānotas 359 operācijas, pēc divu mēnešu rezultātiem no plānotajām 60 operācijām veiktas 65. Gaidīšanas laiks, atkarībā no slimnīcas ir no divām līdz astoņām nedēļām. Papildus no 1. aprīļa tiek finansēti pēcoperācijas speciālie krūšturi un vairāki operāciju materiāli, kas palīdz attīstīt pakalpojumu.

Šī gada 6. aprīlī otrajā Darba grupas krūts rekonstrukcijas programmas ieviešanai un krūts veselības veicināšanai sanāksmē klātesošie secināja, ka programmas ieviešana ir veiksmīga.

Darba grupā vienojās, ka tiks izveidotas divas apakšgrupas – viena, kas strādās ar pakalpojuma kvalitātes un pacientu apmierinātības mērījumiem, otra – sievietes veselības informatīvā kalendāra izstrādei, kā arī tiks izstrādāts projekts Valsts Kancelejas inovāciju konkursam, lai veicinātu krūts vēža skrīningu.

Ielīte atzīst, ka programmas pirmais gads ir parādījis, ka krūts vēža pacientes pilnībā izmanto valsts apmaksāto iespēju krūts rekonstrukcijai.

Sieviešu sadarbības tīkla darba fokusā šogad būs veicināt izpratni par sievietes veselību un attīstīt skrīninga pieejamību, tai skaitā sekmējot inovāciju attīstību un piesaistot partnerus no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumiem un universitātēm.

Jau vēstīts, ka finansējums kļuva pieejams pēc Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla iesniegtās Saeimā 12 755 iedzīvotāju parakstīto kolektīvo iesniegumu "Par valsts finansētām rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm".

Krūts rekonstruktīvās operācijas ir neatņemama krūts vēža ārstēšanas sastāvdaļa, kas attīstītu valstu medicīnas aprūpē ir krūts vēža ārstēšanas pēdējais posms. Tās ilgtermiņā novērsīs potenciālu invalidāti, samazinās psiho-emocionālās un fizioloģiskās problēmas, kas rodas, ja sievietei krūts netiek atjaunota.