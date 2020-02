Pērn SPRK saņēmusi 44 sūdzības par elektroniskajiem sakaru pakalpojumiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2019. gadā saņēmusi 44 rakstveida sūdzības par elektronisko sakaru nozari un sniegusi 107 telefona konsultācijas. Salīdzinot ar 2018. gadu, pērn lietotāju neapmierinātība par pakalpojumu līgumiem pieaugusi par 20%, kamēr par kvalitāti – 9%, informēja komisijā.

Tostarp sūdzības izteiktas kā par SIA "Bite Latvija", tā arī par SIA "Tele2" un SIA "Tet" sniegtajiem pakalpojumiem, mazāk par SIA "Latvijas Mobilais Telefons" sniegtajiem pakalpojumiem. Tomēr kopējais saņemto sūdzību skaits pajājušajā gadā sasniedzis zemāko – 2015. gada līmeni, norāda SPRK.

"Neskatoties uz sūdzību skaita pieaugumu par pakalpojumu līgumiem un kvalitāti, pozitīvi vērtējam pērn kopējo sūdzību skaita samazinājumu, kas ir par 25% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Redzam – lietotāji kļūst arvien izglītotāki šajos jautājumos. Vairumā gadījumu sūdzības bijušas par uzlikto līgumsodu līguma laušanas gadījumā, ko piemērojis komersants. Uzklausot lietotāju neapmierinātību, esam novērojuši, ka informāciju par līguma nosacījumiem komersants nav izskaidrojis pietiekami saprotami. Tas ir arī iemesls konkrēto sūdzību skaita pieaugumam pērn," skaidro SPRK Datu nodrošinājuma nodaļas vadītāja Aiga Lipenberga.

Neizpratne par līguma nosacījumiem rodas, saņemot pakalpojuma piedāvājumu telefoniski. Lietotājs sarunas laikā nespēj noorientēties un nepārdomājot piekrīt nosacījumiem, kuru piemērotību sev nav rūpīgi izvērtējis.

SPRK norāda, ka īpaši svarīgi atcerēties, ka distances jeb attālināti noslēgts līgums automātiski stājas spēkā brīdī, kad lietotājs apstiprina to telefona sarunas laikā. SPRK šādos gadījumos aicina pirms piekrist piedāvājumam, pārliecināties par līguma soda nosacījumiem tā laušanas gadījumā.

Lietotājs var atteikties no pakalpojuma bez līguma soda piemērošanas 14 dienu laikā, kopš distances līguma stāšanās spēkā.

Vienlaikus pērn lietotāji bijuši vienlīdz neapmierināti arī ar elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, proti, pasliktinājusies interneta ātruma kvalitāte, novēroti traucējumi televīzijas programmu pārraidē vai pārtraukta pakalpojuma saņemšana.

"Mēs aicinām par šiem gadījumiem ziņot SPRK. Reaģējot uz katru no saņemtajām sūdzībām par kvalitātes neatbilstību, mēs veicam bezmaksas pārbaudes, izmantojot mūsu rīcībā esošās mērīšanas iekārtas. Konstatējot pakalpojuma kvalitātes neatbilstību, lietotājs ir tiesīgs pieprasīt kompensāciju no komersanta. Jāatceras – pārbaudi mēs veicam vien tad, ja līgums ir spēkā, proti, lietotājs nav lūdzis to pārtraukt," skaidro Lipenberga.

SPRK atgādina, ka komersants nedrīkst piemērot līguma sodu līguma laušanas gadījumā, ja tam par iemeslu ir bijusi neatbilstoši nodrošināta pakalpojumu kvalitāte.