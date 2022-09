Pieaug viltus loteriju skaits – uzraugi mudina cilvēkus būt piesardzīgiem

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pēdējā laikā konstatējusi, ka pēdējā laikā ir novērojusi dažādu viltus loteriju un izložu pieaugumu tiešsaistes vidē, portālam "Delfi" atklāja inspekcijas Kontroles departamenta direktors Valerijs Visockis.

Viņš norādīja, ka šīs viltus izlozes var klasificēt vairākās grupās:

lielo laimestu iegūšana kādā no izlozēm, kurās klientu publiski uzrunā pasaulē atpazīstama zīmola vai kompānijas vārdā ("Power Ball", "Google", "Gmail" utt.). Klienti par to parasti uzzina e-pastā vai kādā no sociālo tīklu profiliem.

bezmaksas akcijas vai loterijas, kurās tiek izlozētas vērtīgas balvas ar nosacījumu, ka ir jāizplata tālāk reklāma, jāpiesakās pakalpojumiem vai jāseko līdzi un jāveic kādas noteiktas darbības (piemēram, jāklikšķina uz reklāmām, jāsūta e-pasti). Parasti klientus uzrunā sociālajos tīklos;

paziņojumi par lielo laimestu starptautiskajās loterijās, kurās liek iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, izmantojot vietnes, kas nav reģistrētas Latvijā (piemēram, interneta veikali, preses izdevumi utt.). Dalībnieki tiek uzrunāti sociālajos tīklos;

preču un pakalpojumu loterijas, ko organizē Latvijā bez inspekcijas atļaujas;

dažādu veidu iespējas dalībai starptautiskās izlozēs, kurās var iegādāties citu valstu izložu biļetes vai reģistrēties vietnēs, kur var pirkt loterijas biļetes, tostarp sindicētās loterijas biļetes. Rīkotāji izplata informāciju sociālajos tīklos un e-pastos, uzrunā telefoniski;

papildus tam ir arī atsevišķi citi veidi, kuros cilvēkam sola mantojumu, piedalīšanos finanšu piramīdās vai izdevīgus nosacījumus kriptovalūtas pirkšanai. Savukārt šo piedāvājumu klāsts regulāri tiek papildināts, izdomājot arvien jaunus veidus, kā uzrunāt cilvēku un pēc iespējas ilgāk izvilināt naudas līdzekļus vai personīgo informāciju.

Piemēram, septembrī inspekcija identificēja gadījumu, kad tika rīkota nereģistrēta automašīnu izloze, un cilvēkam, lai tajā piedalītos, bija jāveic iemaksa – pārskaitījums uz privātpersonas bankas kontu.

Kā atpazīt?

Visockis skaidro, ka loteriju un izložu norisi Latvijā regulē likumi, proti, preču un pakalpojumu loterijas regulē Preču un pakalpojumu loteriju likums, bet izlozes – Azartspēļu un izložu likums. Tāpēc loteriju un izložu rīkošana ir jāreģistrē, tādā veidā apliecinot tās atbilstību likumiem un nodrošinot korektu norisi, aizsargājot loterijas vai izlozes dalībnieku intereses un tiesības.

Kontroles departamenta direktors atzīmē, ka vispirms personai pašai ir jāzina, vai tā ir pieteikusi dalību loterijā – aizpildījusi anketu, pirkusi loterijas biļeti, reģistrējusi čeku. Ja persona dalību nav pieteikusi, tā ir pirmā pazīme, kas liek būt uzmanīgam. Par to, vai loterija ir likumīga un tā ir reģistrēta, var pārliecināties Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas tīmekļvietnē.

Visām loterijām, kas ir reģistrētas Latvijā, ir izsniegts loterijas atļaujas numurs. Tas ir jānorāda preču vai pakalpojumu loterijas noteikumos. Saskaņā ar Preču un pakalpojumu loteriju likumu loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas vietā loterijas dalībniekam ir pieejama inspekcijas apstiprināto preču vai pakalpojumu loterijas noteikumu kopija vai uz loterijas preces iepakojuma ir norādīts:

loterijas sākuma un beigu datums;

informācijas avots (publikācija, interneta adrese vai tālruņa numurs), kur var iepazīties ar inspekcijas apstiprinātajiem preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem;

preču vai pakalpojumu loterijas reklāmā ir jānorāda loterijas atļaujas numurs, kā arī tas, kur var iepazīties ar preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem;

Latvijas Republikas plašsaziņas līdzekļos aizliegts reklamēt preču vai pakalpojumu loteriju, kuras organizēšanai nav saņemta loterijas atļauja.

Ja kāds no šiem noteikumiem nav izpildīts, jau ir saskatāmas nereģistrētas loterijas pazīmes.

Tāpat ir būtiski pievērst iedzīvotāju uzmanību, ka visai loterijas vai izlozes informācijai ir jābūt skaidrā, gramatiski pareizā latviešu valodā. Ja viltotās loterijas materiāli no svešvalodas latviešu valodā ir tulkoti ar interneta tulkošanas rīku palīdzību, teksts būs neloģisks, ar gramatikas kļūdām vai nepareizām galotnēm, atzīmēja Visockis.

Papildus tam – viena no būtiskākajām viltotu loteriju pazīmēm ir tāda, ka persona, nepiedaloties preču pirkumā vai neveicot noteiktās darbības, lai pretendētu uz balvu, uzreiz vinnē lielu laimestu, un, lai saņemtu šo balvu, ir nosacījumi par naudas pārskaitīšanu kādai nezināmai personai vai ir jānosūta personīgā informācija, bet rezultātā persona tā arī nekad nesaņem balvu vai laimestu.

Ko darīt, ja rodas bažas?

Ja personai rodas pamatotas aizdomas par to, ka loterija vai izloze ir nelikumīga, noteikti ir jāziņo kompetentajām iestādēm. Tā var būt Valsts policija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Atkarībā no pārkāpuma būtības iesniegums tiks pārsūtīts atbilstošajai institūcijai, kura arī izskatīs un izvērtēs viltotas loterijas būtību un pieņems lēmumu.

Ja iedzīvotāji ir pamanījuši nekorekti rīkotu loteriju, inspekcija aicina par to informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, izmantojot inspekcijas e-adresi, e-pastu: pasts@iaui.gov.lv vai pa tālruni 67 504 955. Iestādes speciālistiem noderēs detalizēta informācija – ekrānšāviņi vai citi apliecinājumi, kas norāda uz loterijas norisi.

Atbilstoši Preču un pakalpojumu loteriju likuma prasībām ir paredzēta administratīvā atbildība par loterijas kārtības neievērošanu un loterijas organizēšanu bez inspekcijas izsniegtas atļaujas. Saskaņā ar minētā likuma 26. panta pirmo daļu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas kārtības pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz 140 naudas soda vienībām (700 eiro). Par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu bez inspekcijas atļaujas saņemšanas piemēro naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz 280 naudas soda vienībām (1400 eiro).

Vai viltus loteriju daudz?

Piecu gadu laikā inspekcija ir konstatējusi un saukusi pie administratīvās atbildības astoņas juridiskās personas, kuras ir organizējušas preču vai pakalpojumu loterijas Latvijā bez inspekcijas izsniegtas loterijas atļaujas. Papildus tam notiek arī preventīvie pasākumi – tiek sniegtas metodoloģiskās konsultācijas par loteriju organizēšanu. Inspekcijas tīmekļvietnē ir publicēts loterijas atļaujas saņemšanas algoritms, kā pareizi noformēt un izsniegt loterijas dokumentāciju. Ir arī iespējas kārtot loterijas atļaujas paātrinātā kārtībā – 14 dienu laikā no dokumentu saņemšanas brīža, kā arī inspekcijas amatpersonas telefoniski var sniegt informāciju par loterijas jautājumiem.

Ko darīt, ja es gribu uztaisīt loteriju?

Parastā saskaņošanas kārtība paredz, ka iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem loterijas atļaujas saņemšanai (neatkarīgi no tā, cik liels ir loterijas laimestu fonds) ir jāiesniedz inspekcijā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms loterijas sākuma.

Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu 25 % no laimestu fonda (neatkarīgi no tā, cik liels ir laimestu fonds).

Paātrinātā saskaņošanas kārtība paredz, ka iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem loterijas atļaujas saņemšanai (neatkarīgi no tā, cik liels ir laimestu fonds) ir jāiesniedz inspekcijā ne vēlāk kā 15 dienas pirms loterijas sākuma. Iesniegumā ir obligāti jānorāda, ka komersants vēlas saņemt loterijas atļauju paātrinātā kārtībā. Loterijas atļaujas paātrinātā kārtībā saņēmējs maksā valsts nodevu 25 % no laimestu fonda plus 47 eiro (neatkarīgi no tā, cik liels ir laimestu fonds).

Tiesa, sociālo tīklu konkursu un mārketinga akciju rīkošana netiek regulēta, ja to dalībniekiem jāsniedz komentārs/jāatzīmē draugs vai jāveic tamlīdzīgas darbības, bet nav jāmaksā dalības maksa vai jāpērk prece/pakalpojums, vai jāsūta paaugstinātas maksas īsziņa.

Visockis atzina, ka inspekcija regulāri saņem iedzīvotāju jautājumus arī par sociālo tīklu konkursu norisi, kur, piemēram, dalībnieki tiek aicināti sniegt savus komentārus pret solījumu laimēt automašīnu. Šādās situācijās iestāde aicina iedzīvotājus izvērtēt, vai ir vērts piedalīties konkursā un vai laimests tiešām ir reāls.

"Delfi" vēl šogad vēstījis par viltus loterijām, piemēram, martā "Cert.lv" izplatīja brīdinājumu par viltus loteriju, kas tika izplatīta "Maxima" un "Rimi" vārdā.