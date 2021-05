Piešķir papildu finansējumu mediķu virsstundām un medikamenta 'Veclury' iegādei

Lai apmaksātu mediķu un citu darbinieku virsstundu darbu, kas ir saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, Ministru kabinets otrdien, 18. maijā, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra 3,66 miljonus eiro. Savukārt, lai nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanu līdz šā gada beigām, valdība lēma par papildu finansējumu 7,08 miljonu eiro medikamenta "Veclury" (ar aktīvo vielu remdesivīrs) iegādei, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No papildu piešķirtajiem 3,66 miljoniem eiro 2,982 miljoni eiro paredzēti ārstniecības iestādēm. Maksājums nodrošina Nacionālais veselības dienests (NVD), lai nodrošinātu virsstundu apmaksu mediķiem un citiem darbiniekiem par laiku no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

68 246 eiro paredzēti NVD darbinieku virsstundu apmaksai par laiku no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 28. februārim. 358 845 eiro paredzēti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam virsstundu apmaksai par laiku no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 28. februārim, bet 253 554 eiro Slimību profilakses un kontroles centram virsstundu apmaksai par laiku no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 28. februārim.

Attiecībā uz medikamenta "Veclury" iegādi valdība jau iepriekš lēma piešķirt 2,43 miljonus eiro, lai nodrošinātu Covid-19 pacientu ārstēšanu līdz šā gada jūnija beigām. Ņemot vērā lielāku pacientu skaitu, nekā bija prognozēts, un nepieciešamību medikamentu nodrošināt līdz gada beigām, vajadzīgi vēl 4,65 miljoni eiro, kopā summu veidojot 7,08 miljonus eiro.