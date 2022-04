Pirmdien ugunsgrēkā Krāslavas novadā gājis bojā cilvēks

Pirmdienas rītā Krāslavas novadā vienstāva koka dzīvojamā mājā izcēlās ugunsgrēks, kurā bojā gāja viens cilvēks, portāls “Delfi” uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Izsaukums uz notikuma vietu saņemts pulksten 6.46, kur Krāslavas novada Kombuļu pagastā dega vienstāva koka dzīvojamā māja 40 kvadrātmetru platībā.

Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks.

Pulksten 7.55 uguns izplatīšanās tika ierobežota, bet dzēšanas darbu patlaban turpinās.

Piektdien pulksten 18.46 tika saņemts izsaukums Lapu ielā Jelgavā, kur dega dārza māja pilnā 20 kvadrātmetru platībā un sadzīves priekšmeti 30 kvadrātmetru platībā.

Notikuma vietā tika atrasts viens bojāgājis cilvēks. Pulksten 20.31 ugunsgrēks likvidēts.

Svētdien Olaines novada Olaines pagastā no upes tika izcelts bojāgājis cilvēks. Savukārt sestdien divi cilvēki, kas atradās ūdenstilpēs, tika izglābti – Raiņa ielā Siguldā no grāvja tika izcelts cilvēks, bet Andrejostas ielā Rīgā cilvēks tika izcelts no upes.

Abos gadījumos izglābtie tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Aizvadītajā nedēļas nogalē VUGD saņēma 157 izsaukumu – 58 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem astoņi bija kūlas un divi meža ugunsgrēki, 78 uz glābšanas darbiem, bet 21 izsaukums bija maldinājumi.