Plāno palielināt nolietoto riepu savākšanu

Valdība ceturtdien izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) informatīvo ziņojumu, kas ierosina pakāpeniski laikā līdz 2026. gadam palielināt lietoto riepu savākšanu no pašreiz esošajiem 65% līdz 90% no kopējā tirgū laistā apjoma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VARAM plāno līdz 2021. gada 31. janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektu, kas nosaka nolietoto riepu savākšanas mērķa paaugstināšanu no 65% uz 90% no tirgū laistā apjoma gadā un reģenerācijas mērķi no 80% uz 90%, lai vēsturiski uzkrātās riepas tiktu savāktas un pārstrādātas vai reģenerētas ražotāju atbildības sistēmu ietvaros.

Minēto prasību iecerēts kāpināt pakāpeniski – no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim to plānots noteikt 80% apmērā, no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim noteikt 85% apmērā, no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim noteikt 90% apmērā, savukārt sākot ar 2026. gada 1. janvāri nolietotu riepu savākšanas mērķi noteikt 80% apmērā, bet reģenerāciju saglabāt 90% apjomā. Tādā veidā tiks nodrošināta vēsturiski uzkrāto riepu savākšana un pārstrāde, atzīmē ministrija.

Līdz 30. jūlijam pēc nepieciešamības ar Satiksmes un Ekonomikas ministrijām VARAM plāno izvērtēt pasākumus riepu ievešanas un izplatīšana ierobežošanai Latvijā, diferencējot dabas resursu nodokļa (DRN) likmes jaunām un lietotām riepām, un sagatavot normatīvo aktu projektus.

VARAM līdz 1. decembrim izvērtēs nepieciešamību ieviest riepu ražotāja reģistru, kā arī depozīta vai alternatīvas sistēmas izveidi un tās piemērošanu riepu apsaimniekošanai.

Savukārt līdz 30. decembrim plānots izvērtēt Latvijai vispiemērotāko modeli visu veidu riepu apsaimniekošanai.

Tāpat paredzēts, ka no 2021. gada nolietoto riepu reģenerācijai tiks nogādāts 100% no savākto nolietoto riepu svara.

Nepieciešams ieviest arī pasākumus, lai ierobežotu lietotu riepu ievešanu Latvijā, diferencējot jaunas DRN likmes jaunām un lietotām riepām, norāda VARAM.

Plānots pilnveidot nodokļu sistēmu attiecībā uz nolietotām riepām. VARAM sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēs iespēju daļu no Dabas resursu nodokļu ieņēmumu novirzīt riepu pārstrādes attīstībai un inovācijām, lai tādējādi risinātu jautājumu par nolietotu riepu izmantošanu.

Tāpat plānots uzlabot un pilnveidot nolietoto riepu apsaimniekošanas kontroli.

Kopumā laika posmā no 2008.- 2017. gadam Latvijā ir uzkrātas ap 105 tūkstoši tonnu nolietoto riepu. 2019. gadā tika savāktas vairāk nekā 14 053 tonnu nolietotu riepu, no tām uz pārstrādi nogādāts ap 10 500 tonnu. Joprojām aktuāla problēma ir nolietotu riepu uzkrājumi objektos dažādos objektos Latvijā, norāda VARAM.