PMLP izveidojusi pašpārbaudes e-rīku pilsonības pretendentiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde trešdien, 14. jūlijā, uzsāk informatīvu kampaņu, kas iepazīstina ar Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtību, un atklāj vienkārši lietojamu bezmaksas elektronisko rīku, ar kura palīdzību interesenti var pārliecināties par savām zināšanām un sagatavoties pārbaudēm Latvijas pilsonības iegūšanai, portālu "Delfi" informēja PMLP.

Ikviens, kurš vēlas iegūt Latvijas pilsonību, aicināts apmeklēt īpaši izveidotu vietni šeit.

"Jautājums par digitālo rīku pieejamību ir aktuāls jau ilgāku laiku, taču īpaši svarīgs tas kļuva laikā, kad epidemioloģiskās situācijas dēļ saskarsme klātienē tika ierobežota, bet virtuālās saziņas nozīme ikdienas uzdevumos pieauga," saka PMLP priekšnieka vietnieks Uldis Apsītis. "Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmes un zināšanu pašpārbaudes elektroniskā rīka izstrāde ir būtisks un ārkārtīgi vajadzīgs solis, kas dos iespēju izmēģināt naturalizācijas pārbaudes un pārliecināties par savām zināšanām, kā arī sniegs skaidrāku izpratni par pārbaudēs sagaidāmo," viņš turpina.

Kopš naturalizācijas procesa sākuma no 1995. gada 1. februāra līdz 2020. gada 31. decembrim saņemti 148 478 naturalizācijas iesniegumi par 161 911 personām. Saskaņā ar Fizisko personu reģistra datiem 2020. gada 1. janvārī iedzīvotāju skaits Latvijā bija 2,083 miljoni, no kuriem 1,768 miljoni iedzīvotāji ir Latvijas pilsoņi (85%), 216 682 iedzīvotāji (10%) – Latvijas nepilsoņi un 98 201 ir ārzemnieki (5 %). Statistika rāda, ka ar katru gadu samazinās to personu skaits, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību un nokārto nepieciešamās pārbaudes. 2018. gadā Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā ieguva 930 personas, 2019. gadā – 808 personas, bet 2020. gadā – 725.

PMLP regulāri veic aptaujas par Latvijas nepilsoņu attieksmi pret Latvijas pilsonības iegūšanu. 2019. gada aptaujas dati liecina, ka būtisks iemesls, kas attur nepilsoņus no naturalizācijas, ir šaubas par to, vai viņi spēs nokārtot Pilsonības likumā noteiktās pārbaudes, – par to satraucas 23 % respondentu. Arī senākā kvalitatīvajā pētījumā, kas tika veikts 2013. gadā, kā viens no faktoriem, kas kavē respondentus iegūt Latvijas pilsonību, minētas bailes, ka emocionālās spriedzes dēļ viņi nespēs nokārtot Pilsonības likumā noteiktās pārbaudes.

"Kad uzsāku naturalizācijas procesu, cītīgi mācījos pie privātskolotāja, lai sagatavotos latviešu valodas pārbaudei. Elektroniskais rīks ļoti atvieglo mācīšanās procesu un apgūto zināšanu pārbaudes iespējas. Domāju, ka tas ir labs risinājums, kā palīdzēt naturalizēties," ar savu pieredzi dalās pasaules un Eiropas čempions kikboksā Zaurs Džavadovs.

Kampaņa "Rīkojies, iegūsti!" izveidota Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta "Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība" ietvaros ar mērķi izglītot un informēt sabiedrību par PMLP izstrādāto elektronisko rīku, kā arī veicināt mērķauditorijas iesaisti elektroniskā rīka izmantošanā un rosināt interesi par iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā.